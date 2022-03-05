MEB, yüz yüze eğitimde o kararı yürürlükten kaldırdı!

Pandemi sürecinde yeni döneme geçişin hemen ardından yeni düzenlemelere geçen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) salgın süreci tedbirlerinde eğitim kurumlarında uygulamaya alınan bir kararın kaldırılmasına karar verdi. Karar, 81 İl Valiliği'ne resmi yazıyla gönderildi.

Bilindiği üzere yüz yüze eğitim sürecinde alınan tedbirler kapsamında öğrencilerinlere katılımlarına izin verilmiyordu. Yeni dönem tedbirlerini düzenlemeye alan MEB ise okullarda yeni döneme geçiş kuralları kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri için uygulanan bu kararın yürürlükten kaldırılmasını uygun gördü ve bununla ilgili bir bildiri yayınladı.

YÜZ YÜZ EĞİTİMDE SOSYAL ETKİNLİKLER YENİDEN YAPILACAK!

Bakanlıktan yayınlanan resmi yazıda merkez teşkilatı birimleri ile birlikte il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak olan tüm sosyal etkinliklerin salgının seyrinde kontrolü sağlamak için belirlenmiş olan kurallara uyarak izin verileceği bildirildi.