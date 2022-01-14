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KYK borcu olanlar dikkat: İYİ Parti'den flaş öneri!

İYİ Partili Ümit Özlale, KYK'ya kredi borcu olanlar için flaş bir öneride bulundu. Özlale, borçların büyük bir kısmını sosyal sorumluluk alanındaki projeler kapsamında alınarak silinenebileceği teklifini yaptı.

14 Ocak 2022 Cuma 12:21
KYK borcu olanlar dikkat: İYİ Parti'den flaş öneri!
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Gençlerin en büyük sorunlarından biri olan ve KYK borçları kamuoyunda konuşulmaya devam ederken, İYİ Partili Ümit Özlale, gençlere bu konuda destek olunması gerektiğini belirterek KYK borçlarıyla ilgili flaş bir öneride bulundu.

Partisinin Kalkınma Politikalarında sorunlu başkanı Ümit Özlale, günümüzde gençlerin neredeyse 3'te 1'in yoksul kesimde yaşadığını ve resmi tanımlara göre de Türkiye'de 12,3 milyon yoksul kapsamında olan vatandaşın 6,2 milyonunu bu gençlerin oluşturduğunu belirterek onların sırtında büyük bir yük olan KYK kredi borçlarıyla ilgili çözüm önerisi teklifi sundu.

Teklifine ilişkin detayları açıklayan Özlale, üniversiteli gençlerin üzerindeki KYK kredi borçlarının büyük bir bölümünü sosyal sorumluluk projesi kapsamına alınarak silinmesinin onlar için büyük bir destek olabileceğini söyleyerek belirli bir program hazırlanabileceğini kaydetti.

Programdan yararlanmak isteyen öğrencilerin yetenekleri, uyrukları ve istekleri doğrultusunda haftada en az 1 veya 2 gün sosyal sorumluluk projesinde görev alarak KYK borçlarının ödenme şansına sahip olabileceğini aktaran Özlale, bu projelerinde genel olarak Çocuklara satranç oynamayı öğretme, oyuncak toplama kampanyasına katılma, yaşlı vatandaşları kaldıkları huzurevlerinde ziyaret etme ve barınaklardaki hayvanlara verilmesi için mama toplama kampanyalarına katılmak olarak sıralanabileceğini kaydetti.

 


Son Güncelleme: 14.01.2022 12:21
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Anahtar Kelimeler:
KYK BorcuİYİ Partiümit özlaleSosyal Sorumluluk Projesi
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