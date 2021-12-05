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Kaymakamlık Bursu nedir? Online başvuru nasıl yapılır?

Eğitim hayatlarında başarılı olan ancak maddiyatları eğitimlerine yeterli olmayan öğrenciler için kaymakamlık bursu verilmektedir. Peki, kaymakamlık bursu nedir? Kimler başvurabilir? Cevabı haberimizde…

05 Aralık 2021 Pazar 21:47
Kaymakamlık Bursu nedir? Online başvuru nasıl yapılır?
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Senede 2 defa verilen kaymakamlık bursu, eğitim hayatında başarı gösteren ancak maddi durumu kötü olan öğrencilere verilmektedir. Başvuru yapacak veliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na giderek başvurularını yapabilir. Başvuru yapılmadan burstan yararlanılamıyor. Kaymakamlık bursu başvuru detayları şunlardır;

  • Burstan yalnızca eğitimi devam eden öğrenciler yararlanabilir
  • Burs yalnızca maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere verilmektedir. Bundan dolayı başvurudan sonra görevlilerce, başvuru yapan öğrenciler incelenir. İnceleme sonrası öğrencinin istenen şartları karşıladığı kararına varılırsa öğrenci burstan yararlanabilir
  • Senede 2 defa verilen bursun ilki birinci dönemde, ikincisi de ikinci dönemde verilmektedir
  • Başvuru yapacak öğrencilerin başvurularını Eylül ayına dek tamamlamış olmaları gerekiyor.

Kaymakamlık bursu başvuru belgeleri nelerdir?

Bursa başvurmak isteyen öğrenciler başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yapabilirler. Başvurularda istenilen belgeler şunlardır:

  • Başvuru formu (Form başvuru sırasında ilgili idareden alınabilir)
  • Öğrenci belgesi veya ara sınıflar için öğrencinin not belgesi
  • Kimliğin kopyası ile iki tane vesikalık fotoğraf
  • Muhtarlıktan alınan ikametgah belgesi
  • Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi

Kaymakamlık bursuna online başvuru nasıl yapılır?

Burs için yüz yüze başvuru yapılabileceği gibi e-Devlet aracılığı ile de başvurular yapılabiliyor. e-Devlet aracılığı ile başvuru yapmak için;

  • İlk olarak e-Devlet’e giriş yapılmalı
  • Öğrenciye ait T.C Kimlik Numarası ile şifreyi yazın
  • Ardından açılan sayfadaki arama bölümüne burs yazıp, çıkan sonuçlardan kaymakamlık burcunu seçin. Ardından başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kaymakamlık burs ücreti

Burs yalnızca 2 dönemin başında verildiği için her ay ödeme yapılmamaktadır. Bursun ücreti 1. Dönem 400 TL, 2. Dönem 500 TL’dir.

Birinci dönem bursu Eylül ayı içerisinde, ikinci dönem bursu da Ocak ya da Şubat ayında yatırılır. Ayrıca burs sorgulama işlemlerinizi e-Devlet aracılığı ile rahatça yapabilirsiniz.

Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı bursları nedir?

Derslerinde başarı gösteren ancak maddi açıdan zorluk çeken öğrenciler için verilen bir diğer yardım da PYBS yardımıdır. Yardım 2019’da değiştirilerek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı adını almıştır. Burs beşinci sınıftan on birinci sınıfa dek alınabilmekte. Sınıfta kalmamış olan tüm öğrenciler söz konusu burstan yararlanabiliyor.

Türk Eğitim Vakfı’nın üniversite öğrencileri bursu

Vakıf eğitimini devlet üniversitesinde alan öğrencilere burs vermektedir. Vakıftan burs almak için aranın şartlar şunlardır:

  • Devlet üniversitesinde eğitimini sürdüren kişi T.C vatandaşı olmalı
  • Başka bir kurumdan burs alınmamalı
  • Ara sınıf öğrencilerinin not ortalaması dört üstünden 2,5 olmalı
  • Öğrenci bir yerde çalışmıyor olmalı
  • Öğrencinin geliri eğitim masraflarına yetmemeli
  • Öğrenci 25 yaşın altında olmalı

Vakfın burs imkanından yararlanmak için devlet üniversitesi öğrencisi olunması gerekiyor. Vakıf ya da açık öğretim öğrencisi olanlar söz konusu burstan yararlanamıyor. Vakfın burs ücreti 600 TL’dir.


Son Güncelleme: 05.12.2021 21:47
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Kaymakamlık BursuKaymakamlık Bursu Başvuruları
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