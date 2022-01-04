İOKBS'ye başvurma şartları nelerdir?

Derslerinde başarılı olan fakat maddi açıdan ihtiyaç sahibi olan çocuklar Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (İOKBS) aracılığıyla ile burs alıyor. Ülkemizde her yıl düzenlenen bu sınav için ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başvuru yapıp sınavda ter döküyor. Peki İOKBS’ye girmek için gereken koşullar nelerdir?

İOKBS’ye başvurma şartları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu İOKBS, 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıfta okuyan öğrenciler sağladıkları başarıyla göre burslar alıyorlar. Bu burs öğrenci lise öğrenimini sona erdirinceye kadar devam ediyor. İşte sınava girmek için gereken şartlar:

- TC veya KKTC vatandaşı olmak

- 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıf öğrencisi olmak

- Herhangi bir ceza almamış olmak

- Belirli bir seviye başarılı olmak

- Maddi durumun yetersiz olduğunu kanıtlayan belgeler

Yukarıdaki şartları sağlayan öğrenciler, sınava başvurmak için Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi intenet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Sınavın başvuruları Şubat ayı içerisinde yapılıyor ve Nisan ayı içerisinde ise sınavın kendisi gerçekleştiriliyordu. Fakat geçtiğimiz sene ortaya çıkan koronavirüs salgını sebebiyle sınav ilk defa Eylül’de yapıldı. Bu sene de Eylül’de yapılması beklenen sınav hakkında henüz kesin bir açıklama yapılmadı.