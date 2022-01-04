İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına ret kararı geldi!
Son Dakika
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına...
73 yaşında gelen ikinci bahar! Erman Toroğlu dünya evine girdi..
Son Dakika
73 yaşında gelen ikinci bahar!...
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi!
Son Dakika
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin...
Elektriğe yüzde 125 ve doğal gaza yüzde 25 yeni yıl zammı!
Son Dakika
Elektriğe yüzde 125 ve doğal...

İOKBS'ye başvurma şartları nelerdir?

Her sene başarılı puanlar alan yüzlerce öğrenci İOKBS’ye başvurma şartları nelerdir? Sorusunun cevabını bulmak adına internete yöneldi. İşte sınava başvurmanın şartları…

04 Ocak 2022 Salı 04:21
İOKBS'ye başvurma şartları nelerdir?
Takip Et:

Derslerinde başarılı olan fakat maddi açıdan ihtiyaç sahibi olan çocuklar Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (İOKBS) aracılığıyla ile burs alıyor. Ülkemizde her yıl düzenlenen bu sınav için ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başvuru yapıp sınavda ter döküyor. Peki İOKBS’ye girmek için gereken koşullar nelerdir?

İOKBS’ye başvurma şartları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu İOKBS, 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıfta okuyan öğrenciler sağladıkları başarıyla göre burslar alıyorlar. Bu burs öğrenci lise öğrenimini sona erdirinceye kadar devam ediyor.  İşte sınava girmek için gereken şartlar:

- TC veya KKTC vatandaşı olmak

- 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıf öğrencisi olmak

- Herhangi bir ceza almamış olmak

- Belirli bir seviye başarılı olmak

- Maddi durumun yetersiz olduğunu kanıtlayan belgeler

Yukarıdaki şartları sağlayan öğrenciler, sınava başvurmak için Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi intenet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Sınavın başvuruları Şubat ayı içerisinde yapılıyor ve Nisan ayı içerisinde ise sınavın kendisi gerçekleştiriliyordu. Fakat geçtiğimiz sene ortaya çıkan koronavirüs salgını sebebiyle sınav ilk defa Eylül’de yapıldı. Bu sene de Eylül’de yapılması beklenen sınav hakkında henüz kesin bir açıklama yapılmadı.


Son Güncelleme: 04.01.2022 04:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İOKBSMilli Eğitim BakanlığıDevlet Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SED Okul Yardım Parası nedir? SED Okul Yardım Parası kimler faydalanır?
SED Okul Yardım Parası nedir? SED Okul Yardım Parası kimler faydalanır?
AÖF öğrenci okul numarası öğrenme ve sorgulama
AÖF öğrenci okul numarası öğrenme ve sorgulama
Şartlı eğitim yardımı ne kadar, nasıl alınır?
Şartlı eğitim yardımı ne kadar, nasıl alınır?
2021 MEB ücretsiz tablet başvurusu nedir, başvuru nasıl yapılır? MEB ücretsiz tablet başvurusu için gereken şartlar nelerdir?
2021 MEB ücretsiz tablet başvurusu nedir, başvuru nasıl yapılır? MEB ücretsiz tablet başvurusu için gereken şartlar nelerdir?
2022 lise ve üniversite stajyer maaşları ne kadar olacak?
2022 lise ve üniversite stajyer maaşları ne kadar olacak?
2022 DGS Başvuru, Geç Başvuru, Sınav ve Sonuç Tarihi! ÖSYM Sınav Takvimi
2022 DGS Başvuru, Geç Başvuru, Sınav ve Sonuç Tarihi! ÖSYM Sınav Takvimi

Popüler Haberler

Devlet Yardımları almak için nerelere başvuru yapılabilir? Nakdi Para Yardımı yapan yerler nerelerdir? Bunlardan Kimler Faydalanabilir?
TJK 4 Ocak 2022 Salı at yarışı sonuçları
İOKBS'ye başvurma şartları nelerdir?
Emzirme Parası nedir? Kimler emzirme parası yardımına başvurabilir?
Ziraat Bankası TOKİ başvurusu nasıl yapılmaktadır? Başvuru şartları nelerdir ?
TEİAŞ, SGK, VGM, TCDD ve DHMİ memur alımları başladı! EİAŞ, SGK, VGM, TCDD ve DHMİ memur alımı başvuru şartları
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Kampanyası Başlattı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın vatandaşlar için yaptığı yardımlar n£elerdir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 4 Ocak 2022 Salı Instagram giriş sorunu
4 Ocak 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller ve evde bakım parası sorgulama
Antalya halk süt yardım başvuruları nasıl yapılır? Kimler süt yardımı alabilir?
Ek gelir sağlayan işler nelerdir? Günlük 20 dolar kazandıran ek işler
Oje lekesi nasıl çıkarılır? Giysilerden ve eşyalardan oje lekesi çıkarma yöntemleri
Masumlar Apartmanı dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
MasterChef'in sevilen yarışmacısı Tunahan programdan ne kadar kazanıyor?
Emekli olan memurlar hangi yardımlardan faydalanabilir? Emekli memurlar devlet yardımlarını alabiliyor mu?
Doğum yardım parasına nasıl başvurulur? Doğum parası başvuru evrakları nelerdir?
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Parası nedir? Başvuru şartları nelerdir?
Gunpowder Milkshake filminin konusu nedir? Gunpowder Milkshake film yorumları
Control Z Netfix dizisi konusu nedir ve yorumu
4 Ocak 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Ocak Salı at yarışı programı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.