Eğitimde yeni model! Hem kıdem hem maaş artıyor..

Okul bazlı öğretmen eğitimleri uygulamasının tüm hazırlıkları tamamlanırken yeni uygulamanın detayları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine öncelik verecek olan yen uygulama aynı zamanda öğrencilerin de başarılarını artıracak. Öğretmenler için hazırlanan uygulamada, eğitimciler Türkiye genelindeki iyi uygulama öneklerini yerinde görecekler ve nu önekleri mobilize edecekler. Belirli bir süreç sonunda ise öğretmenlerin kıdem derecelerinin yanı sıra maaşları da yükselecek.

15'er günlük görevlendirme alacak olan eğitimciler Türkiye'nin her noktasına giderek oradaki farklı okulların tecrübelerini, başarılarını yerinde görerek inceleme yapacaklar. Aldıkları yeni eğitim sistemini daha sonra geri dönerek kendi okullarında uygulayacaklar.

Bu kapsamda 10 yıl boyunca öğretmenlik yapan eğitimci toplam 180 saat mesleği için yeni bir eğitim almış olacak. Daha sonra yazılı sınav uygulanacak olan öğretmen sınavda başarı göstermesi halinde uzman öğretmen olacak ve 1 derece aldıktan sonra maaşına 1.000 lira da zam yapılacak. 240 saati tamamlayan öğretmenler ise sınavı geçtikleri takdirde başöğretmen unvanı alacaklar ve ilaveten 1 derece daha alacak, maaşına da 2.000 lira artış olacak.

70 KATA VARAN BAŞARI SAĞLANACAK

Türkiye'de kıdemli öğretmenlerin, öğrencilerin başarıları üzerinde somut katkılarının görüldüğü anlaşıldı. 20 yıldan fazla eğitimcilik yapan bir öğretmenin öğrencisiyle 5 yıl ve daha az deneyimi olan bir öğretmenin öğrencisi arasında yaklaşık olarak 70 kata varan başarı farkı görülüyor. Bu nedenler ele alındığında eğitimcilerin mesleklerindeki süreçte yetkinliklerinin daha da artması sağlanmış olacak.