Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir TV programında yayınlanan canlı yayında herkesin merakla beklediği tatil kararları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde artış gösteren vaka sayıları sonrasında yanıtı beklenen 'Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?' ve 'Ara tatil öne alınacak mı?' şeklindeki sorulara net yanıtlar verdi.

Omicron varyantına karşı duyarsız olmadıklarını ve tüm okullarda gerekli önlemlerin alınması için tüm çalışmaları yakından takip ettiklerini söyleyen Bakan Özer, şuan gündemlerinde ara tatili 1 hafta öncesine alma gibi bir planları olmadığını aktardı. Ellerinde olan verilerde yüz yüze eğitime ara verilmesini gerektirecek derecede bir durum olmadığını belirten Bakan Özer, öğrencilerin okulların kapatılmaması yönünde istekleri olduğunu ve kendilerinin de bu yönde ilerlemeyi hedeflediklerini ifade etti.