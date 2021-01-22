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Açıktan üniversite okurken askere gidilir mi? Açıktan üniversite ile tecil yapılır mı?

22 Ocak 2021 tarihinde yayınladığımız Açıktan üniversite okurken askere gidilir mi? Açıktan üniversite ile tecil yapılır mı? haberi ile ilgili olarak basına aktarılan yeni gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 22 Ocak 2021 tarihinde yayınladığımız haberimizi okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

22 Ocak 2021 Cuma 14:15
Açıktan üniversite okurken askere gidilir mi? Açıktan üniversite ile tecil yapılır mı?
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Örgün öğretimi tercih etmeyenler için ülkemizde 3 farklı üniversitenin sunduğu açık öğretim sistemi bulunmaktadır. Okula gitmeye zamanı olmayan ya da yaşadığı şehirde üniversite bulunmayan kişiler açık öğretim sistemi ile önlisans ya da lisans eğitimi alabilmektedir.

Açıktan üniversite nasıl okunur?

Açıktan üniversite okuyabilmek için öncelikle ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmeniz gerekmektedir. Sonrasında sınav sonucunuza göre tercih yapmalısınız. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra üniversiteye kayıt yaptırarak eğitiminize başlayabilirsiniz.

Ülkemizde açık öğretim sistemi ile eğitim veren 3 üniversite bulunmaktadır. Bunlar Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF), İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi’dir (ATAAÖF).

Bu üniversitelere kayıt yaptırdıktan sonra okulların online platformlarını ve kitaplarını kullanarak eğitim alınabiliyor. İlerleyen aylarda ise ara sınav ve final sınavları düzenleniyor. Çoktan seçmeli olan bu sınavlardan alınan puanlar ile derslerden geçme durumu belirleniyor. Öğrencinin tüm ders kredilerini başarıyla tamamlaması sonrasında üniversiteden mezun olma hakkı elde ediyor.

Açıktan üniversite bölümleri neler?

Açık öğretim sistemi ile eğitim veren üniversitelerde örgün eğitimlerde bulunan ön lisans ve lisans bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümlerin listeleri şöyledir;

Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesi bölümleri

Ön lisans bölümleri:

-

Acil Durum ve Afet Yönetimi

-Adalet

-Aşçılık

-Bankacılık ve Sigortacılık

-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

-Coğrafi Bilgi Sistemleri

-Çağrı Merkezi Hizmetleri

-Çocuk Gelişimi

-Dış Ticaret

-Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım

-Emlak Yönetimi

-Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

-Ev İdaresi

-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

-Halkla İlişkiler ve Tanıtım

-İlahiyat

-İnsan Kaynakları Yönetimi

-İşletme Yönetimi

-İş Sağlığı ve Güvenliği

-Kültürel Miras ve Turizmi

-Laborant ve Veteriner Sağlık

-Lojistik

-Marka İletişimi

-Medya ve İletişimi

-Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

-Özel Güvenlik ve Koruma

-Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

-Radyo ve Televizyon Programcılığı

-Sağlık Kurumları İşletmeciliği

-Sosyal Hizmetler

-Sosyal Medya Yöneticiliği

-Spor Yönetimi

-Tarım Teknolojisi

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

-Yaşlı Bakımı

-Yerel Yönetimler

-Web Tasarımı ve Kodlama

Lisans bölümleri:

-

Felsefe

-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

-Sağlık Yönetimi

-Sosyal Hizmetler

-Sosyoloji

-Tarih

-Türk Dili ve Edebiyatı

-Yönetim Bilişim Sistemleri

-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

-İktisat

-Maliye

-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

-Uluslararası İlişkiler

-Havacılık Yönetimi

-İşletme

-Uluslararası Ticaret ve Lojistik

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bölümleri

Ön lisans bölümleri:

-Adalet

-Çocuk Gelişimi

-Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

-İş Sağlığı ve Güvenliği

-Kültürel Miras ve Turizm

-Laborant ve Veteriner Sağlık

-Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

-Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

-Sosyal Hizmetler

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

-Yaşlı Bakımı

Lisans bölümleri:

-Coğrafya

-Çocuk Gelişimi

-Egzersiz ve Spor Bilimleri

-İktisat

-İnsan Kaynakları Yönetimi

-İş Sağlığı ve Güvenliği

-İşletme

-Rekreasyon

-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

-Sosyoloji

-Tarih

-Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

-Yönetim Bilişim Sistemleri

Lisans tamamlama bölümleri:

-Acil Yardım ve Afet Yönetimi

-Hemşirelik

-Sağlık Yönetimi

-Sosyal Hizmet

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Bölümleri

Ön lisans bölümleri:

-

Acil Durum ve Afet Yönetimi

-Adalet

-Bankacılık ve Sigortacılık

-Bilgi Yönetimi

-Bilgisayar Programcılığı

-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

-Çağrı Merkezi Hizmetleri

-Çocuk Gelişimi

-Dış Ticaret

-Emlak Yönetimi

-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

-Halkla İlişkiler ve Tanıtım

-İlahiyat

-İslami İlimler

-İş Sağlığı ve Güvenliği

-İşletme Yönetimi

-Laborant ve Veteriner Sağlık

-Lojistik

-Özel Güvenlik ve Koruma

-Radyo ve Televizyon Programcılığı

-Reklamcılık

-Sağlık Kurumları İşletmeciliği

-Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği

-Sosyal Hizmetler

-Spor Yönetimi

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

-Turizm ve Otel İşletmeciliği

-Turizm ve Seyahat Hizmetleri

-Yeni Medya ve Gazetecilik

-Yerel Yönetimler

Lisans bölümleri:

-Çocuk Gelişimi

-Egzersiz ve Spor Bilimleri

-Grafik Sanatlar

-Halkla İlişkiler ve Tanırım

-İşletme

-Kamu Yönetimi

-Reklamcılık

-Rekreasyon

-Sağlık Yönetimi

-Sosyal Hizmet

-Sosyoloji

-Tarih

-Tekstil ve Moda Tasarımı

Lisans tamamlama bölümleri:

-

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

-İş Sağlığı ve Güvenliği

-Sağlık Yönetimi

-Sosyal Hizmet

Üniversite sınavına girmeden açıktan okumak mümkün mü?

Açık öğretimden üniversite okumak için YKS’ye girilmesi şarttır. Ancak daha önce bir ön lisans ya da lisans programından mezun olmuş veya okumaya devam ediyorsanız sınava girmeden ikinci üniversiteyi okuyabilirsiniz. Bunun için en önemli şart daha önce bir üniversiteden mezun ya da eğitime devam ediyor olmanız gerekmektedir.

Aynı anda iki üniversite okunur mu?

Örgün öğretime kayıtlı olan bir öğrencinin aynı anda çık öğretim programlarından birinde okuması mümkündür. Öğrenciler biri örgün diğeri açık öğretim olması şartıyla aynı anda iki üniversiteyi okuyabilmektedir.



Son Güncelleme: 22.01.2021 14:15
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Anahtar Kelimeler:
ön LisansLisansAçık öğretim
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