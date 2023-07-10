Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine duyuruldu! Sistemde büyük değişiklik: Artık böyle uygulanacak

Açıköğretim öğrencileri için önemli bir gelişme yaşandı. AÖF sisteminde yapılan yeni düzenlemelerle ilgili açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Açıköğretim sistemi, eğitim hayatında tercih edilen ve geniş bir öğrenci kitlesine hitap eden bir sistemdir. Bu konuda önemli bir yenilik açıklandı ve Açıköğretim öğrencileri için dijital diploma uygulamasına geçildiği duyuruldu. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılında dijital diploma alımının e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.

DİPLOMALAR DİJİTAL SİSTEM ÜZERİNDEN SORGULANABİLECEK





Bu yeni uygulama ile birlikte artık Açıköğretim öğrencileri, öğrenci numaraları ve şifreleri ile e-devlet sistemine giriş yaparak diploma belgelerini elektronik olarak alabilecekler. Mezun olan öğrenciler, AÖF bürosuna gitmeye gerek kalmadan diploma işlemlerini tamamlayabilecekler.

Bahar dönemi sınavlarını başarıyla tamamlayan ve mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin mezuniyet süreçleri de kolaylaşacak. Aynı şekilde başarısız olan öğrenciler için ise yaz okulu seçeneği sunulacak ve 19 Ağustos tarihine kadar bu süreç devam edecek.

Diploma almak isteyen öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesine girerek TC kimlik numaraları ve şifreleriyle dijital sistem üzerinden diplomalarını sorgulayabilecekler. Bu sayede mezuniyet belgelerine kolayca erişim sağlanabilecek.

Bu yeni uygulama, Açıköğretim öğrencilerinin diploma alma sürecini daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamalarına olanak sağlayacak. Elektronik diploma uygulaması, öğrencilere zaman ve işlemlerle ilgili kolaylık sağlarken, kağıt belgelerin taşınması ve korunması gibi konularda da avantaj sunacak.

Açıköğretim sistemi, geniş kitlelere eğitim imkanı sunan ve esnek bir öğrenme modeli olan bir sistem olduğundan, bu tür yeniliklerin öğrencilere kolaylık ve memnuniyet sağladığı söylenebilir. Öğrenciler, dijital diploma uygulamasıyla diploma süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetebilecekler.