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4 Mart Cuma günü kar tatili var mı? Kar tatili olan iller hangileri?

Bazı bölgelerde etkili olan kar yağışlarından dolayı okulların tatil edilip edilmediği öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, 4 Mart Cuma günü okullar tatil edildi mi? Hangi illerde okullar tatil? 4 Mart Cuma günü kar tatili var mı?

04 Mart 2022 Cuma 01:11
4 Mart Cuma günü kar tatili var mı? Kar tatili olan iller hangileri?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen hava durumu raporlarında yurdun birçok bölgesinde kar yağışları etkisini devam ettirecek. Bir çok öğrenci ve veli ise 4 Mart Cuma günü için yüz yüze eğitimin olup olmadığını araştırmaya başladı. 

Yurt genelinde beklenilen yağışların, genellikle yağmur şeklinde ara ara da sağanak şeklinde yağması beklenirken özellikle İç Ege bölgesinde ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yapışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kar yapışlarının aynı zamanda Doğu Anadolu ile İç Anadolu bölgesinin doğusunda kalan yerlerde de görülmesinin beklenildiği bildirildi.

4 MART GÜNÜ OKULLARA KAR TATİLİ VAR MI?

Kar yağışları genellikle  Doğu Anadolu bölgesinin doğusu,  Karadeniz Bölgesi'nde, Karabük, Siirt ve Batman  çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, Karadeniz bölgesinin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksekte kalan yerlerinde ise çığ tehlikesinin olabileceğini söylüyorlar. 

Valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre ise 4 Mart Cuma günü Isparta ile birlikte Karabük'ün Ovacık ilçesinde okulların kapalı olacağı bildirildi. Etkili olan kar yağışları nedeniyle Isparta ve Ovacık'ta yüz yüze eğitime kar yağışının yoğun olmasından dolayı 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

 

 



Son Güncelleme: 04.03.2022 01:11
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