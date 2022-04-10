Kira yardımı başvurusu, kira yardımı alma şartları ve kimlerin alabileceği gibi bilgilere yazımızda yer verdik. Siz de bu tarz soruların yanıtlarına erişilebilmek için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kira yardımı alabilmek için başvuru işlemi, www.turkiye.gov.tr internet sayfası üzerinden ve binanın bulunduğu il sınırları içerisindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müdürlükleri ile Belediyeler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Talep edilen evraklar ile başvuru yapılabilmektedir. Başvuru yapan kişilerden iş yerinin aylık kira bedeli, adres bilgileri ve iş yerini kiralayan kişinin kimlik bilgilerini talep etmektedir. Kira yardımı başvurusu yapan kişilerden, talep edilen belgelerin beyanı olmaması durumunda kira yardımı ödemesi yapılmamaktadır.

Kira Yardımı Veren Kurumlar Nelerdir?

Kira yardımı yapan kurum ve kuruluşlar şu şekilde verilmiştir:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler üzerinden,

Kaymakamlıklar bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden,

Belediyeler üzerinden,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden,

Sicil toplum kuruluşları üzerinden,

Özel vakıf ve dernekler üzerinden,

Gönüllü kuruluşlar veya şahıslar tarafından da kira yardımı verilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, büyükşehirlerde yaşayan kiracılara 960 TL’ye varan kira yardımları sağlamaktadır. Maddi açıdan sıkıntıda olan ailelerin kira bedellerini karşılayamaması durumlarında yukarıda verilen kurum ve kuruluşlar kira yardımı sağlamaktadır. Kira yardımı başvurusu yaparak bu kuruluşlardan yardım alabilirsiniz.

Kira Yardımı Başvurusunda İstenen Evraklar Nelerdir?

Kira yardımı almak için yapılan başvurularda talep edilen belgeler aşağıdaki gibi verilmiştir:

Başvuru formu,

Başvuru yapacak kişinin kimliği ve 1 adet fotokopisi,

Konut ya da iş yerinin bağımsız bölümünü gösteren tapu belgesi ve 1 adet fotokopisi,

Taşınmaza ait yetkili amit tarafından imzalanan ve mühürlenen güncel tapu kaydı,

Adrese dayalı ıslak imzalı nüfus kayıt örneği,

Kamu bankalarına ait IBAN numaralarını gösterir hesap cüzdanı fotokopisi de kira yardımı başvurusu için talep edilen belgeler arasında yer almaktadır.

Kira Yardımını Kimler Alabilmektedir?

Kira yardımı alabilecek kişiler şunlardır: