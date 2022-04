Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle market raflarında ucuz et satışına başlandı. Ramazan boyunca 15-20 TL. fiyatlarda et market raflarında yerini alacak. Peki ucuz et nereden alınır? Et kaç TL. Kırmızı et fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan ve katıldığı programda Ramazan boyunca kırmızı ette indirime gidilmesini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Market ortalamalarının 15-20 TL. altında kırmızı et satışının başlamasını sağlamıştı. Pek çok kişi ucuz et satışlarının nerede olacağını merak ederken bir yandan da et fiyatları oldukça merak edildi.

2022 Et Fiyatları

Günden güne gelen zamlar vatandaşın günlük döngüsünü zor duruma sokarken özellikle mutfak alışverişi pahalılaşmıştı. Hayatın dolar kuru ve enflasyon nedeniyle git gide daha pahalılışatığı bu durumlarda son olarak kırmızı ete gelen zam büyük tepki çekmişti.

Ramazan bayramı öncesi kırmızı ete gelen zam vatandaşın tepkisini çekmiş ve günlerce sosyal medyada konuşulmuştu. Bu tepkiler ve vatandaşın zor durumda kalmasının üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi.

Ucuz Et Nereden Alınır?

Katıldığı bir program sırasında Ramazan'da et fiyatlarının normal marketlere kıyasla 15-20 TL. altında satılması talimatını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu talimatı çok konuşuldu. Vatandaşlar ucuza et satışının nerede yapılacağını merak etti.

Market fiyatlarına kıyasla 15-20 TL. daha ucuza alabileceğiniz kırmızı et, Et ve Süt Kurumu satış mağazalarında ve Tarım Kredi marketlerinde yerini alacak. Ramazan boyu geçerli olan kırmızı et satışında 15-20 TL. daha ucuza bir alışveriş gerçekleştirilebilecek.

Geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı yapaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıda ''KDV indirimiyle rahatlama sağlanmaya çalışıyoruz. Fevkalade bir dönemden geçiyoruz. Tüm dünyayı etkisine almış bir savaştan bahsediyoruz. Bu savaş ekonomik etkilerini tüm dünyada gösteriyor. Bütün bunlara rağmen elimizde bulunmayan bir ürün yok. Evet fiyatlar yüksek ama elimizde bulunmayan ürün yok.'' demişti.