Bim 6 Mayıs 2022 gününde indirime girecek ürünlerini duyurdu. Yeni gelecek ve indirime girecek ürünler bim şubelerinde sizleri bekliyor olacak. Ürünlerini uygun ve kaliteli şekilde satmaya devam eden Bim zincir marketleri her haftaya özel yeni ürünler getirerek müşterilerine sunmaktadır. Bu ürünler teknoloji, gıda, kozmetik ve giyim alanlarında olabilmektedir. Bim bazı haftalarda inanılmaz indirimlerle karşımıza çıkmaktadır. Ünlü markaların en sevilen ürünlerini müşterilerine en uygun fiyat üzerinden satışa çıkaran Bim, sürekli olarak takip edilmektedir. Aktüel kataloglarının her hafta ilgi duyulduğu zincir markettte her hafta birbirinden uygun ürünler getirilmekte.

Bim 6 Mayıs 2022 Aktüel Kataloğu İçeriği

Bim yeni hafta aktüel ürünler kataloğunda halı yıkama makinesi geliyor. Sunny Halı Yıkama Makinesi Bim marketlerde aktüel katalogda 199 TL'lik fiyatlar yer alıyor. Bim yeni haftasında çok amaçlı tek kişilik örtü 13,90 TL fiyatıyla broşürde.

İşte Bim aktüel ürünlere yeni haftada gelen diğer ürünler:

Papatya Simli Paspas 9,90 TL

Chef's 2'li Tava Seti 32,50 TL

Chef's 3'lü Sahan Seti 39,90 TL

Chef's Balık ve Gözleme Tavası 22,50 TL

Chef's Derin Tencere 22,50 TL

Chef's 2'li Yuvarlak Fırın Tepsisi 19,90 TL

Chef's Kızartma Tenceresi 24,50 TL

Chef's 4'lü Tava Seti 39,90 TL

3 Basamaklı Merdiven 35 TL

Bim marketlere yeni aktüel kataloğunda Paşabahçe ürünleri yer alıyor. Paşabahçe 5 Parça Borcam Set 29,90 TL fiyatıyla öne çıkarken, Paşabahçe 6 Parça Cam Kase Set 5,90 TL. Diğer Bim marketlere gelen Paşabahçe ürünleri ise şu şekilde;

Paşabahçe 12 Parça Cam Fincan Takımı 12,90 TL

Paşabahçe Cam Kapaklı Servis Tavağı 17,50 TL

Paşabahçe Cam Şerbet Seti 22,50 TL

Paşabahçe Cam Buzdolabı Sürahisi 3,90 TL

Bim marketlerde ki mutfak araç gereçlerinin ardından farklı aktüel ürünlerde bu hafta ki katalogda yer alıyor.