Bim 15 Nisan aktüel kataloğunu duyurdu. Bim zincir marketlerinin hazırladığı aktüel ürünler karşınızda. Ramazan ayında hangi ürünler indirimde olacak? 15 Nisan 2022 Bim Aktüel Kataloğu..

Bim 15 Nisan Salı gününde indirime girecek ürünlerini duyurdu. Yeni gelecek ve indirime girecek ürünler bim şubelerinde sizleri bekliyor olacak. Ürünlerini uygun ve kaliteli şekilde satmaya devam eden Bim zincir marketleri her haftaya özel yeni ürünler getirerek müşterilerine sunmaktadır. Bu ürünler teknoloji, gıda, kozmetik ve giyim alanlarında olabilmektedir. Bim bazı haftalarda inanılmaz indirimlerle karşımıza çıkmaktadır. Ünlü markaların en sevilen ürünlerini müşterilerine en uygun fiyat üzerinden satışa çıkaran Bim, sürekli olarak takip edilmektedir. Aktüel kataloglarının her hafta ilgi duyulduğu zincir markettte her hafta birbirinden uygun ürünler getirilmekte.

Bim 15 Nisan 2022 Aktüel Kataloğu İçeriği

Bim yeni hafta aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu DS8500 58" ekran Android Tv 6499 TL'den ve Woon 43" Smart Android Tv 3999 TL'den satışa çıkıyor. İki ürünü de müşteriler taksitli bir şekilde satın alabilecek.

Fakir Sport Blender ve Sürahi 349 TL

Fakir Gratiana Termoslu Filtre Kahve Makinesi 279 TL

Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 239 TL

Schwartz Saç Kesme Makinesi 149 TL

Fakir Saç Düzleştirici 149 TL

Dede İpli Plastik Salıncak 149 TL

Chef’s Pro Kavurma Sacı 32 cm 119 TL

Chef’s Pro Karnıyarık Tenceresi 22 cm 89,90 TL

Fakir Mikser 229 TL

Relax Çelik Termos 149 TL

Relax Termos 750 ml 99,90 TL

Bonera Granit Efektli Dikdörtgen Tepsi 119 TL

Paşabahçe Gastrobouutiue Kase 6’lı 24,90 TL

Paşabahçe Ayaklı Çay Bardağı 4’lü 29,90 TL

Paşabahçe Su Şişesi 1500 cc 19,90 TL

Tek Fiyat Mutfak Gereçleri ise 12,90 TL

Desenli Kahve Bardağı 4,90 TL

Pirge Soyacak 25,90 TL

Hobby Life Saklama Kabı 4’lü 32,50 TL

Kalorifer Peteği Fırçası 9,90 TL

