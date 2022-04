Bim 12 Nisan aktüel kataloğunu duyurdu. Bim zincir marketlerinin hazırladığı aktüel ürünler karşınızda. Ramazan ayında hangi ürünler indirimde olacak? 12 Nisan 2022 Aktüel Kataloğu..

Bim 12 Nisan aktüel kataloğunu duyurdu. Bim zincir marketlerinin hazırladığı aktüel ürünler karşınızda. Ramazan ayında hangi ürünler indirimde olacak? 12 Nisan 2022 Aktüel Kataloğu..

Bim 12 Nisan Salı gününde indirime girecek ürünlerini duyurdu. Yeni gelecek ve indirime girecek ürünler bim şubelerinde sizleri bekliyor olacak. Ürünlerini uygun ve kaliteli şekilde satmaya devam eden Bim zincir marketleri her haftaya özel yeni ürünler getirerek müşterilerine sunmaktadır. Bu ürünler teknoloji, gıda, kozmetik ve giyim alanlarında olabilmektedir. Bim bazı haftalarda inanılmaz indirimlerle karşımıza çıkmaktadır. Ünlü markaların en sevilen ürünlerini müşterilerine en uygun fiyat üzerinden satışa çıkaran Bim, sürekli olarak takip edilmektedir. Aktüel kataloglarının her hafta ilgi duyulduğu zincir markettte her hafta birbirinden uygun ürünler getirilmekte.

Bim 12 Nisan 2022 Aktüel Kataloğu İçeriği

Aknaz Tam Yağlı Tost Peyniri 2000 gr - 99,90 TL

Danet Dana Füme Kavurma 100 gr - 19,90 TL

Namet Piliç Füme 150 gr - 11,90 TL

Maret Dana Dilimli Macar Salam 110 gr - 12,90 TL

Pervin Tuzlu Kova Tereyağı 900 gr - 64,90 TL

Dost Çiftlik Kaşkaval Peyniri 400 gr - 27,90 TL

Aknaz Gurme İzmir Tulum Peyniri 250 gr - 18,90 TL

Dost Probiyotik Süzme Peynir 500 gr - 16,90 TL

Polonez Dana Füme Et 50 gr - 6,90 TL

Polonez Karabiberli Dana Füme Et gr - 7,90 TL

Polonez Hindi Kokteyl Sosis 300 gr - 15,50 TL

Mezzet Portakallı Revani 500 gr - 14,90 TL

Mezzet Haşhaşlı Revani 500 gr - 14,90 TL

Finefood Dondurulmuş Patates 2,5 Kg - 49,90 TL

Danet Dana Evlik Sucuk 400 gr - 49,90 TL

Serel Sade Teneke Helva 850 gr - 39,90 TL

Serel Kakaolu Teneke Helva 850 gr - 39,90 TL

Nilky Badem Sütü 500 ml - 11,50 TL

Anavarza Çiçek Balı 220 gr - 15,90 TL

Çaykur Altınbaş Klasik Siyah Çay 500 gr - 24,90 TL

Aknaz Gurme Olgunlaştırılmış Tam Yağlı İnek Beyaz Peyniri 500 gr - 29,90 TL

Aknaz Çiftlik Tam Yağlı Sürülebilir Beyaz Peynir 400 gr - 17,50 TL

Dost Laktozsuz Süzme Peynir 500 gr - 16,90 TL

Özkaleli Zile Pekmezi 300 gr - 17,90 TL

Dost Gurme İncirli - Cevizli Meyveli Yoğurt 125 gr - 5 TL

Dost Gurme Elmalı - Tarçınlı Meyveli Yoğurt 125 gr - 5 TL

Torku Tam Yağlı Pastörize Çiftçi Sütü 1 Litre - 12,90 TL

Torku Ayran 1 Litre - 6,90 TL

Torku Çilekli Süt 6x180 ml - 16,90 TL

Torku Kakaolu Süt 6x180 ml - 16,90 TL

Torku Muzlu Süt 6x180 ml - 16,90 TL

Torku Tereyağı 750 gr - 64,90 TL

Torku Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 600 gr - 47,50 TL

Torku Tam Yağlı Yoğurt 2000 gr - 24,90 TL

Torku Labne 2x200 gr - 22,50 TL

Torku Dana Kangal Sucuk 500 gr - 49,90 TL

Torku Dana Kokteyl Sosis 220 gr - 21,90 TL

Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması 1000 gr - 49,90 TL

Torku Banada Bitter Çikolatalı Kakaolu Fındık Kreması 370 gr - 19,90 TL

Torku Kakaolu Helva 200 gr - 11,25 TL

Torku Favorimo Muz Kremalı Sandviç Bisküvi 4x76 gr - 9,90 TL

Torku Tam Kakaolu Kremalı Bisküvi 3x83 gr - 9,90 TL

Torku Tam Sütlü Kremalı Sade Bisküvi 3x83 gr - 9,90 TL

Torku Üzüm Pekmezi 750 gr - 29,90 TL

No On Gazlı İçecek Bitkisel Aromalı 4x250 ml - 17,90 TL

Torku Buzlu Çay Şeftali Aromalı 1000 ml - 10,90 TL

Torku Ruşeymli Sade Bulgur Gevreği 420 gr - 17,90 TL

Torku Ruşeymli Çikolatalı Bulgur Gevreği 420 gr - 17,90 TL

Torku Pötibör 4x175 gr - 19,90 TL

Premio Sütlü Kremalı Kakaolu Bisküvi 3x110 gr - 12,50 TL

Torku Tam Kakaolu Ruşeymli Kurabiye 3x90 gr - 9,90 TL

Torku Tam Kurabiye Kırmızı Meyveli Ruşeymli Kurabiye 3x90 gr - 9,90 TL

Torku Tam Ruşeymli Bisküvi 3x80 gr - 7,50 TL

Torku Miniki Kakaolu Sütlü Kremalı Kek 40 gr - 2,90 TL

Torku Sade Helva 200 gr - 11,25 TL

Torku Pilavlık Bulgur 1000 gr - 12,90 TL

Torku Köftelik Bulgur 1000 gr - 12,90 TL

Torku Üzüm Sirkesi 500 ml - 9,90 TL

Torku Elma Sirkesi 500 ml - 9,90 TL