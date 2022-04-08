Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çok açıklamalardan sonra açık havada maske zorunluluğu kalkmıştı. Bayram yaklaşırken beklenen bir diğer açıklama daha geldi. Peki yasaklar kalkıyor mu?

Geçtiğimiz ayda çok beklenen maske zorunluluğu kaldırılmıştı. Bunun yanı sıra kapalı alanlara girilirken gösterilmesi zorunlu olan HES kodu da artık uygulamadan çıkarıldı. Fakat diğer yasaklar için henüz bir açıklama gelmedi. Yaklaşık olarak 2 senedir süren Koronovirüs sürecinde gelen kısıtlamalar ile ilgili açıklama herkes tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklama, özellikle bayram sonrası için beklenir hale geldi.

Fahrettin Koca'dan Açıklama Geldi

Pandemi süreci boyunca maske zorunluluğu gelmiş ve normalleşmeye gidilse de hayatımızda kalmaya devam etmişti. Bu süreçte maske ve mesafe sayesinde kişiler daha güvenli ve bulaşıcılık en aza indirilmişti. Özellikle kapalı alanlarda bu uygulamalar sürdürülerek; maske, mesafe ve HES kodu zorunluluğu getirilmişti. Fakat vaka ve ölüm sayılarında olan azalma ile birlikte kısıtlamaların kalkacağı hakkında söylentiler başladı. Ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bazı kısıtlamaların kalktığına dair açıklamalar geldi.

Hangi Yasaklar Kalktı?

Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uzun süredir beklenen açıklamayı yaptı. Pandemi döneminde, sürecin daha iyi yönetilebilmesi adına yapılan kısıtlamalardan bazılarının kalktığını duyurdu. 2 sene boyunca her alanda ve her şartta takılması zorunlu olan maskelerin kalktığını açıkladı. Fakat bu açıklama kapalı alanlar için geçerli değildi. Maske zorunluluğu açık alanlar için kalkmıştı. Bunun yanı sıra özellikle AVm, kafe gibi kapalı alanlara girerken gösterilmesi zorunlu olan HES kodu uygulaması da kalktı. Bu açıklamalar haricinde diğer herhangi bir kısıtlama hakkında bir açıklama yapılmadı.

Bayramdan Sonra Tüm Kısıtlamalar Kalkıyor Mu?

Ramazan Bayramı yaklaşırken gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevrildi. Vaka sayılarında azalma olması ile birlikte diğer yasaklar için bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. 2 senedir maske ve mesafe ile birlikte diğer kısıtlamaların hayatımızda olması, azalan vaka sayıları ile tamamen kaldırılacağı sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Şu an için kısıtlamaların net bir şekilde kaldırılacağı ile ilgili net bir açıklama olmasa da, sürecin gidişatı ile birlilte kısıtlamaların kaldırılacağı düşünülmekte. Özellikle hayatımızda uzun bir süre boyunca hakim olan maskenin tamamen kalkacağı düşüncesi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.