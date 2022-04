Altın alımı yapacak vatandaşlar, hafta sonu öncesinde altın fiyatlarını araştırıyor. Peki; "16 Nisan 2022 Cumartesi Güncel Altın Fiyatları Ne Kadar?" "Altın Kaç Lira?" "Gram, Çeyrek, Yarım Altın Fiyatları Ne Kadar?" bu ve daha fazla sorunun cevabı haberimizde

Bugün, 16 Nisan 2022 tarihinde altın alımı yapacak olan vatandaşlar altın fiyatlarını araştırıyor. Son haftada artışa geçen altın ile ilgili vatandaşların kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı. Yatırım yapmanın en kolay ve en güvenilir yollarından biri olarak görülen altın, vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Vatandaşların banka hesaplarından mobil ya da internet bankacılığı aracılığıyla alabilecekleri gram, çeyrak, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları 16 Nisan Cumartesi günü kaç lirayla açılış yaptığını vatandaşlar araştırıyor. Peki; 16 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 09:30 itibariyle Altın fiyatları kaç TL?

16 Nisan 2022 Altın Fiyatları

Gram Altın Ne Kadar?

Gram Altın Gişe Alış: 928,80

Gram Altın Gişe Satış: 929,18

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek Altın Gişe Alış: 1.506 TL

Çeyrek Altın Gişe Satış: 1.525 TL

Yarım Altın Ne Kadar?

Yarım Altın Gişe Alış: 3.011 TL

Yarım Altın Gişe Satış: 3.051 TL

Tam Altın Ne Kadar?

Tam Altın Gişe Alış: 6.013 TL

Tam Altın Gişe Satış: 6.079 TL

Cumhuriyet Altın Ne Kadar?

Cumhuriyet Altın Gişe Alış: 6.146 TL

Cumhuriyet Altın Gişe Satış: 6.239 TL

Ata Altın Ne Kadar?

Ata Altın Gişe Alış: 6.161 TL

Ata Altın Gişe Satış: 6.237 TL

Vatandaşların halen en güvenilir gördüğü yatırım araçlarından biri altın olarak açıklandı. Gerek hediye gerekse yatırım için kullanılan altın, her an değişen fiyatları ile dikkat çekiyor.yatırım yapmak isteyen vatandaşlar; gram, çeyrek, yarım ya da tam altının yanı sıra Ons bazında da altın alımı yapıyor. Ancak altın fiyatlarının her an değişebilmesi pek çok vatandaşın gözünü korkutuyor. Özellikle yüklü miktarda altın alımı yapacak vatandaşlar, kuruş küsüratlarından bile etkilenmekten korkuyor ve yatırım için geç kalabiliyor. Peki; altın alımı nasıl yapılır, altın yatırımı yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

2022 Altın Alımı Nasıl Yapılır, Altın Alımı Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Altın alımı yapacak olan vatandaşlar uzun süreli araştırma süreçlerine giriyor. Özellikle "kuruşun kuruşu" olarak tanımlanan küsüratlara dikkat eden vatandaşlar yatırım yapmakta geç kalıyor ve hızlı davranarak yükselişte olan altın fiyatından alım yapıyor. Özellikle sosyal medyada yer alan ve insanlara yatırım tavsiyesi veren kişiler ise insanlara para ve zaman kaybı yaşatıyor. Pek çok vatandaş ise nasıl altın alımı yapacağını bilmiyor. Kuyumcular, sarraflar ve altın satıcıları haricinde vatandaşlar artık mobil bankacılık ve internet bankacılığının yanı sıra e- ticaret sitelerinde de altın alımı yapabiliyor. Peki 15 Nisan 2022 Cuma günü altın fiyatları kaç TL? Altın bugün kaç lira?