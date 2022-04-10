Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, bu yardımdan kimler yararlanabilir ve yardımdan yararlanmak için gereken şartlar nelerdir gibi bilgilerin yer aldığı yazımızı inceleyebilir, en güvenilir yanıtlara erişim sağlayabilirsiniz.

Doğum yardımı başvurusu yapma işlemi, doğumun yapılması sonrasında ilgili nüfus müdürlüğüne müracaat ederek çocuğun kimlik paylaşım sistemi (KPS) üzerinde kaydı gerçekleştirilmesi gerekir. Ardından doğum yardımı başvurusu için dilekçenin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması ve imzalanması gerekir. Son olarak bizzat, iadeli taahhütlü posta ya da kargo yolu ile gerçekleştirilir. Başvurular ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılmaktadır.

Doğum Yardımını Kimler Alabilmektedir?

Doğum yardımından yararlanabilecek kişiler, Türk vatandaşları ve mavi kart sahipleridir. Anne ya da babanın veya her ikisinin de Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihi ve sonrasında yapılan doğumlar için annelere sağlanan bir yardımdır. Bu tarihten önce doğan bebekler için doğum yardımı sağlanmamaktadır. Fakat yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğu belirlenmesi işleminde 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğan çocuklara bu yardım sağlanmaktadır.

Doğum Yardımı Ne Kadardır?

Doğum parası miktarı, ebeveynlerin sahip olduğu çocuk sayısına göre belirlenmektedir. Buna göre doğum yardımı başvurusu ile tekli doğumlarda ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve son çocuk için ise 600 TL yardım sağlanmaktadır. Çoğul doğumlarda ise ikiz çocuklardan ilki için 300 TL ve ikinci çocuk için 400 TL yardım verilir. Üçüz çocuklardan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve son çocuk için ise 600 TL yardım sağlanarak toplamda bin 300 TL yardım gerçekleştirilir.

Doğum Yardımı Başvurusunda İstenen Evraklar Nelerdir?

Doğum yardımı için talep edilen belgeler şu şekilde verilmiştir:

Yeni boğan bebeğin kimliği,

Başvuru merkezinden temin edilen başvuru formu (başvuru formunun üzerinde belirtilen bilgiler doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

Ebeveynlerin T.C. kimlik belgeleri de doğum yardımı başvurusu için talep edilen belgeler arasında yer almaktadır.

Doğum Yardımı Parası Ne Zaman ve Nereye Yatar?

Doğum parası yattığında başvuruların sonuçlanması ise sonuçlar E – devlet üzerinden açıklanmaktadır. Sonuçlar, başvurudan sonraki 55 gün içerisinde belli olur. Sonuçlar açıklandıktan sonra ise E – devlet sisteminde belirtilen PTT noktalarından doğum yardımı başvurusu ödemeleri kolaylıkla çekilebilir.