TV ekranlarına bomba gibi düşen Survivor All Star 5 Nisan SMS sıralaması ile oldukça şaşırttı. Survivor All Star 5 Nisan SMS sıralaması nasıl? Survivor SMS sıralaması..

TV8 ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Survivor All Star SMS sıralamasıyla gündeme damga vurdu. O sıralamada isimler oldukça ilgi çekti. 5 Nisan Survivor SMS sıralamasında elenen isim kim oldu?

Acun Ilıcalı'nın hem sunuculuğunu hem de yapımcılığını üstlendiği Survivor All Star yinde gündemden düşmedi. Yayınalndığı her bölümle sosyal medyada büyük bir kitle tarafından konuşulan Survivor All Star 5 Nisan SMS sıralamasıyla herkesi şaşırtmayı başardı.

5 Nisan Survivor All Star'da Elenen İsim Kim Oldu?

Survivor All Star hız kesmeden devam ediyor. Birbirinden başarılı yarışmacıların bulunduğu Survivor All Star diğer senelere kıyasla bu sene resmen rüzgar estiyor. Birbirinden yetenekli ve başarılı eski Survivor yarışmacılarının olduğu All Star'da yarışmacılar birinciliği elde edebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

5 Nisan yeni bir eleme akşamının olduğu Survivor All Star'da SMS sıralaması sonucu hem izleyenler hem de yarışmacılar tarafından oldukça merak edildi. Acun Ilıcalı'nın açıklamış olduğu sonuçlarda ünlülüler veya gönüllüler adasından bir isim adaya veda etti.

Survivor All Star Kim Elendi?

Geçtiğimiz günlerde yapılan ada konseyinde eleme potasına çıkan isimler bildiğimiz üzere Gizem, Barış, Ardahan ve Gökhan olmuştu. Bu dört başarılı yarışmacıdan gidecek isimin hangisi olduğu oldukça merak edilirken bu akşam gerkeleşen elemede o isim adaya ve Survivor All Star hayallerine veda etti.

Stresli ve bir o kadarda heyecanlı bir bölüm olan Survivor All Star da adaya veda eden isim, SMS sıralaması kadar merak edilen bir diğer konu da Nagihan, Evrim ve Nisa tartışması oldu. Üçlünün bir arada tartıştığı ve gerildiği anlar gündeme damga vurdu.

Survivor All Star'da karışık bir şekilde görünen SMS sıralaması şu şekilde oldu;

1-Barış

2-Gökhan

3-Gizem

4-Ardahan

Listenin karışık bir şekilde verilmesinin ardından pek çok kişi elenecek ismi merak etti. Acun Ilıcalı'nın saat 00:15'te açıklayacağı eleme anları izleyicileri ekrana kilitledi. Şimdilik elenen ismin kim olduğu belli olmasa da sosyal medyadaki izleyicilerin tahminine göre Gizem'in adaya veda etmesi bekleniyor.