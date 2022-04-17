Vatandaşların önemli işlemlerini halletmek için gittikleri noterlerin hafta sonunda açık olup olmadığı merak ediliyor. Nöbetçi noterler pazar günü hizmet verirken hangi işlemleri yapabiliyor? 17 Mart Pazar günü İstanbul'da hizmet verecek nöbetçi noter listesi
Vatandaşların önemli işlemlerini halletmek için gittikleri noterlerin hafta sonunda açık olup olmadığı merak ediliyor. Nöbetçi noterler pazar günü hizmet verirken hangi işlemleri yapabiliyor? 17 Mart Pazar günü İstanbul'da hizmet verecek nöbetçi noter listesi
Vatandaşlar tarafından sürekli olarak kullanılan noter kurumları, bazı dönemlerde cumartesi ve pazar hizmet vermemekteydi. Yeni gelen düzenlemelerle birlikte Türkiye Noterler Birliği'nin aldığı kararla her hafta nöbetçi kurumlar belirlenerek hizmetin devam etmesi amaçlanmştır. Böylelikle öncesinde önemli işlerini halletmek için haftaiçini bekleyen vatandaşlar şimdi belirlenmiş noterlere giderek işlerini bu noktalarda çözümleyebilmektedir. Hazırladığımız listesde 17 Nisan Pazar gününde İstanbul'da hizmet veren tüm noter kurumları listelenmiştir.
17 Nisan 2022 Pazar Gününde Hizmet Veren Tüm Noterler
Noter Adı : Bakırköy 3
- Noterin Adı : Atilla Azapağası
- Adres : İncirli Cad Akbulut İşh.No.7 Kat:2 D:100 Bakırköy/İstanbul
- Telefon : 0 212 570 46 56
Noter Adı : Bakırköy 23
- Noterin Adı : Şule Konuklar
- Adres : Sanayi Mah. Atatürk Cad. Real Merter Alışveriş Merkezi No:51/3 İç Kapı 96 Güngören/İstanbul
- Telefon : 0 212 677 66 35
Noter Adı : Beyoğlu 17
- Noterin Adı : Hayri Öztürk
- Adres : Halaskargazi Cad.Hülya Apt.No:57/1Pangaltı 80230 Şişli/İstanbul
- Telefon : 0 212 296 76 64
Noter Adı : Beyoğlu 52
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- Noterin Adı : Sevgi Özden Erguvan
- Adres : Çeliktepe Mah. İsmet İnönü Cad.Gülçin Sok.No.7/B Kağıthane/İstanbul
- Telefon : 0 212 282 74 14
Noter Adı : İstanbul 21
- Noterin Adı : Gülay Köse
- Adres : Kuvayı Milliye Cd.No.8 Kocamustafapaşa 34280 Fatih/İstanbul
- Telefon : 0 212 632 20 82
Noter Adı : Kadıköy 8
- Noterin Adı : Nazan Şarlak
- Adres : Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:146/1-C 81040 Kadıköy/İstanbul
- Telefon : 0 216 567 23 40
Noter Adı : Kartal 1
- Noterin Adı : Ömer Faruk Yavuz
- Adres : 23 Nisan Cd.Özçin Sok. No.7 81410 Kartal/İstanbul
- Telefon : 0 216 353 43 39
Noter Adı : Üsküdar 20
- Noterin Adı : Gaye Avdan
- Adres : Armağan Evler Mah. Alemdağ Cad. No.418 K:2 D:2 Ümraniye/İstanbul
- Telefon : 0 216 505 60 28