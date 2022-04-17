Vatandaşların önemli işlemlerini halletmek için gittikleri noterlerin hafta sonunda açık olup olmadığı merak ediliyor. Nöbetçi noterler pazar günü hizmet verirken hangi işlemleri yapabiliyor? 17 Mart Pazar günü İstanbul'da hizmet verecek nöbetçi noter listesi

Vatandaşların önemli işlemlerini halletmek için gittikleri noterlerin hafta sonunda açık olup olmadığı merak ediliyor. Nöbetçi noterler pazar günü hizmet verirken hangi işlemleri yapabiliyor? 17 Mart Pazar günü İstanbul'da hizmet verecek nöbetçi noter listesi

Vatandaşlar tarafından sürekli olarak kullanılan noter kurumları, bazı dönemlerde cumartesi ve pazar hizmet vermemekteydi. Yeni gelen düzenlemelerle birlikte Türkiye Noterler Birliği'nin aldığı kararla her hafta nöbetçi kurumlar belirlenerek hizmetin devam etmesi amaçlanmştır. Böylelikle öncesinde önemli işlerini halletmek için haftaiçini bekleyen vatandaşlar şimdi belirlenmiş noterlere giderek işlerini bu noktalarda çözümleyebilmektedir. Hazırladığımız listesde 17 Nisan Pazar gününde İstanbul'da hizmet veren tüm noter kurumları listelenmiştir.

17 Nisan 2022 Pazar Gününde Hizmet Veren Tüm Noterler

Noter Adı : Bakırköy 3

Noterin Adı : Atilla Azapağası

Adres : İncirli Cad Akbulut İşh.No.7 Kat:2 D:100 Bakırköy/İstanbul

Telefon : 0 212 570 46 56

Noter Adı : Bakırköy 23

Noterin Adı : Şule Konuklar

Adres : Sanayi Mah. Atatürk Cad. Real Merter Alışveriş Merkezi No:51/3 İç Kapı 96 Güngören/İstanbul

Telefon : 0 212 677 66 35

Noter Adı : Beyoğlu 17

Noterin Adı : Hayri Öztürk

Adres : Halaskargazi Cad.Hülya Apt.No:57/1Pangaltı 80230 Şişli/İstanbul

Telefon : 0 212 296 76 64

Noter Adı : Beyoğlu 52

Noterin Adı : Sevgi Özden Erguvan

Adres : Çeliktepe Mah. İsmet İnönü Cad.Gülçin Sok.No.7/B Kağıthane/İstanbul

Telefon : 0 212 282 74 14

Noter Adı : İstanbul 21

Noterin Adı : Gülay Köse

Adres : Kuvayı Milliye Cd.No.8 Kocamustafapaşa 34280 Fatih/İstanbul

Telefon : 0 212 632 20 82

Noter Adı : Kadıköy 8

Noterin Adı : Nazan Şarlak

Adres : Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:146/1-C 81040 Kadıköy/İstanbul

Telefon : 0 216 567 23 40

Noter Adı : Kartal 1

Noterin Adı : Ömer Faruk Yavuz

Adres : 23 Nisan Cd.Özçin Sok. No.7 81410 Kartal/İstanbul

Telefon : 0 216 353 43 39

Noter Adı : Üsküdar 20