Zuhal Topal ile Yemekteyiz yarışması TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla izleniyor. Zuhal Topal'ın sunuculuğunda milyonları ekran başına kilitleyen gündüz kuşağı programı Yemekteyiz’de yarışmacılar en yüksek puanı toplayarak haftanın galibi olmaya çalışıyor.

Zuhal Topal ile Yemekteyiz yarışması TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla izleniyor. Zuhal Topal'ın sunuculuğunda milyonları ekran başına kilitleyen gündüz kuşağı programı Yemekteyiz’de yarışmacılar en yüksek puanı toplayarak haftanın galibi olmaya çalışıyor. Her hafta yepyeni yarışmacıların boy gösterdiği Yemekteyiz yarışmasında hangi yarışmacıların kaç puan topladığı ve haftanın finalinde kimin birinci olduğu merak konusu oldu.

Zuhal Topal ile Yemekteyiz oluşan toplam puanlar ve 6 Nisan kim kaç puan aldı?

Zuhal Topal ile Yemekteyiz yarışmasında bu hafta Furkan Yavuz, Ülkü Naz Eski, Elif Kahrıman, Havva Kasım ve Sultan Çakır yarıştığı görüldü. Yarışmacılar hünerlerini sergileyerek yarışmada en yüksek puanı toplayarak haftanın birincisi olabilmek için büyük bir mücadele ortaya koydu. Yarışmacıların şimdiye kadar ki aldığı puanlar ise şu şekilde..

4 Nisan Pazartesi Yemekteyiz Puanı (Furkan Yavuz) = 29 Puan 5 Nisan Salı Yemekteyiz Puanı (Ülkü Naz Eski) = 30 Puan 6 Nisan Çarşamba Yemekteyiz Puanı (Elif Kahrıman) = Açıklandığında burada yer alacak.

Yemekteyiz yeni hafta 4 Nisan - 8 Nisan arası puanlamalar ve yarışmada hangi yarışmacının kaç puan aldığı ortaya çıktı.

Zuhal Topal ile Yemekteyiz 6 Nisan Çarşamba Kaç Puan Aldı?

6 Nisan Çarşamba günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının yeni bölümünde Elif Kahrıman yarıştı. Elif Kahrıman'ın aldığı puan şimdiden izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Yemekteyiz yarışması Tv8 ekranlarında saat 19:00'a kadar aralıksız devam ederken izleyiciler akşam vakitlerinde programın reklama girmesi ile birlikte puan durumunu görememektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında 6 Nisan Çarşamba günü Elif Kahrıman puanı ise yukarıda gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.