Ziraat Bankası tüm maaş müşterileri için avantalı finansman seçeneklerini duyurdu! Düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleri ile ayrıcalıklar devam ediyor. İşte detaylar…

Türkiye’nin köklü kamu bankası Ziraat’ten vatandaşların yüzünü güldürecek finansman fırsatları sunulmaya devam ediyor. Maaşını Ziraat Bankası’ndan alan herkes için birbirinden avantajlı seçenekleri bir arada sunan Ziraat, Çalışanın Artısı Kredi Paketi ve Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile her kesimden vatandaşın cebini rahatlatmaya hazırlanıyor. Konut ve nakit ihtiyaçlarına karşı vatandaşlara en düşük oranlarla kredi fırsatı devam ediyor.

Maaşını Ziraat’ten Alanlara Nakit Desteği!

Maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla alan tüm kamu ve özle sektör çalışanlarına en özel oranlarla kredi desteği sunuluyor. Dijital Kredi ürünü le ayrıca şubelere dahi gitmeden hızlı işlem de yapılabilmektedir. Yüzde 1,55’ten başlayan faiz oranları ile 20.000 TL kredi talep eden kişiler için aylık sadece 767 TL taksit oranları belirlenmiştir. 40.000 TL için ise 36 ay vade ile yüzde 1,69 faiz oranları ile finansman verilmektedir.

Ziraat Konut Kredisi Fırsatı!

Çalışanın Artısı Kredi Paketi kapsamında ayrıca maaş müşterilerinin avantajlı oranlarla konut kredisi fırsatından da yararlanması sağlanacak. Yüzde 1,29’dan başlayan faiz oranları ve 120 ay vade olanaklarından yararlanarak vatandaşların esnek bir ödeme planı ile diledikleri eve sahip olmaları hedefleniyor. 100.000 TL konut kredisi için aylık 1.642 TL taksitle maaş müşterilerinin ev sahibi olması sağlanacak.

Ziraat Bankası Emeklilere de Kredi Veriyor!

Ziraat Bankası tarafından maaş müşterisi çalışanların yanı sıra emekli maaş müşterileri için de benzer avantajlar sunuluyor. Emekli maaşını Ziraat’ten alanlara özel Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile destek veren Ziraat Bankası, yüzde 1,55 faiz oranları ile 36 ay vadede tüketici kredisi verirken, 120 ay vade ve yüzde 1,29 faiz oranları ile emeklilere de konut kredisi vermeye devam ediyor. İster konut ister nakit sıkıntısı için her kesimden vatandaşın tercih edebileceği kredi paketleri ile Ziraat Bankası tarafından vatandaşların ihtiyaçlarına finansman çözümleri sunulmaya devam ediyor.