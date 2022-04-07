Ziraat Bankası, yaptığı son dakika kampanyasıyla birlikte vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak! 40.000 TL'ye kadar nakit kredi veren bankanın faiz oranları ve aylık taksit tutarı ne kadar olacak?

Ziraat Bankası, yaptığı son dakika kampanyasıyla birlikte vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak! 40.000 TL'ye kadar nakit kredi veren bankanın faiz oranları ve aylık taksit tutarı ne kadar olacak?

Vatandaşlar hayat pahalılığının artması nedeniyle ramazan ayında bazı zorlu durumlarda kalabilmekte. Bununla birlikte ramazan bayramının yaklaşması ve ihtiyaçların artmasıyla nakit ihtiyacı çeken vatandaşlar nereye müracaat edeceklerini şaşırmış durumda. Hal böyleyken uygun faizli kredilere bakmaya başlayan kişiler, kendileri için aylık ödeme tutarı bütçesine uyacak şekilde krediler aramaya başladı. Ziraat Bankası'nın internet sitesi üzerinden duyurduğu kampanyayla birlikte vatandaşlar nakit sıkıntılarını çözebilecek. Kamu bankasının sunmuş olduğu nakit kredi kampanyası sayesinde vatandaşlar rahat bir nefes alabilecek.

Ziraat Bankası kredilerini en düşük faiz oranları üzerinden uygularken aylık ödeme tutarı olarak da vatandaşlar için en iyi çözümü yaratıyor. Her kişinin kendisine uygun faizlerle kredi alması günümüzde oldukça zor bir durum. Bunu başarabilen bankalardan biri olan Ziraat Bankası, düşük faiz ve aylık taksit tutarı en az olacak şekilde krediyi vatandaşlara sunabiliyor. Kamu bankası faaliyetlerini sürdürürken emekli vatandaşlar için geliştirdiği kampanya ile birlikte ramazan ayına yaklaşırken vatandaşlar ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayabilecek.

Bankanın internet sitesi üzerinden duyurduğu kampanyaya göre emekli vatandaşlara 25.000 TL ile 40.000 TL arasında ihtiyaç kredisi verilecek. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar internet sitesi, mobil bankacılık veya Ziraat Bankası şubelerine giderek anında krediye başvuruda bulunabilecekler. Bu ihtiyaç kredisini yüzde 1.55 faiz oranı ile emekli vatandaşlara sunulması bekleniyor. 25.000 TL'nin üzerindeki ihtiyaç kredisi için ise yüzde 1.69 faiz uygulanacak. Vatandaşlar bu kampanya sayesinde düşük fiyatlar üzerinden ödeme yaparak ihtiyaç kredilerini alabilecekler. Ramazan ayında ihtiyaçların artmasıyla birlikte bu ödemenin yapılacak olması vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak ve tüm ihtiyaçlar kolay şekilde karşılanabilecek. Siz de başvuruda bulunmak için mobil bankacılık veya en yakınınızdaki şubeye gidebilirsiniz.