Ziraat Bankası, Ramazan ayı gelmeden ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için kredi oranını ciddi anlamda düşürdü.

Ramazan ayına sayılı günler kala bir yandan artan ihtiyaçlar, diğer yandan bayram hazırlıkları başladı bile. Ziraat Bankası, Ramazan ayı gelmeden ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için kredi oranını ciddi anlamda düşürdü. Sektörün diğer bankalarına örnek teşkil edecek bu indirim, en çok tüketici kredisine ihtiyaç duyan bireyleri sevindirdi.

Ziraat Bankası, şu an en uygun ihtiyaç kredisi oranı sunan bankaların başında geliyor. Birçok bankaya nazaran çok daha uygun koşullarla kredi imkânı sağlayan Ziraat Bankası, Ramazan ayı öncesinde bireylerin gönlüne adeta su serpti. Ramazan ihtiyaçları için kara kara düşünen, diğer yandan bayram hazırlıklarına erken girişen tüketiciler, uygun oranlar sayesinde ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecekler.

30.000 TL Tüketici Kredisinin Günlük Ödemesi Sadece 38,00 TL

Standart tutarda bir kredi örneği ile Ziraat Bankası’nın ne kadar uygun şartlar altında kredi verdiğine bir göz atalım. 30.000 TL kredi için maksimum vade olarak kabul edilen 36 ayda günlük ödemeler yaklaşık 38 TL’ye denk geliyor. Bu da aylık ödemenin 1.205 TL'ye denk düştüğüne işaret. Kredinin toplam ödeme tutarı ise 36 ay sonunda 43.542,60 TL olarak hesaplanıyor. Yani 30.000 TL kredi çekip ödemelerini 3 yıl boyunca yapanların bankaya 30.000 TL'lik krediye karşılık ödediği tutar 43.542,60 TL.

Kredi tutarı 5.000 TL düşürülüp 25.000 TL olarak güncellendiğinde toplam geri ödeme tutarı ve aylık taksitler doğal olarak düşüş gösteriyor. 25.000 TL'nin 36 ay vade ile çekilmesi halinde aylık ödenecek taksit tutarı 1.004 TL'ye iniyor. Bu minvalde toplam geri ödeme tutarı da 36.285,50 TL olarak güncelleniyor.

Kredi vadesini ve tutarını belirlemede en önemli unsurlar kişinin kredi notu ve gelir seviyesi. Gelir seviyesinin mutlaka taksit tutarlarını karşılayacak nitelikte olması gerekirken başvuruda bulunacak bireylerin mevcut kredi kartı, kredi ve ek hesap ödemeleri de dikkate alınıyor. Ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiren kişilerin kredi talepleri Ziraat Bankası tarafından büyük olasılıkla kabul görürken diğer kişilerin mevcut gecikmeleri kapattıktan sonra bir süre daha beklemeleri ve başvurularını daha sonra yapmaları gerekmekte.

