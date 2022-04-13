Ziraat bankasından hem gençlere hem de kadınlara destek! Ziraat Bankasının kullanıcılara tanımış olduğu 10 yıl vadeli ucuz kredi görenlerin ağzını açık bıraktı. Tarım için tanımış olduğu bu krediden kimler yararlanabilir? Üstüne ne kadar faiz koyacak? İşte detaylar...

Ziraat bankası yeni tarım kredisi üretti. Tarım stratejisi kapsamında hem kadınlara hem de gençlere olanak sağlayan Ziraat bankası için kullancılar bankanın tanıdığı olanağın detaylarını oldukça merak etti. Gençlere ve kadınlara özel olarak tanıdığı tarım kredisi stratejisi özel 10 yıl vadeli ucuz ödemeli kredi olacak.

Hazine ve Maliye Bakancılığı'nca faiz desteği sağlanacak 6 yeni ürünle genç ve kadın çiftçiler kooperatifler, arıcılar, sulama projelerinin desteklenmesi bekleniyor. Ziraat bankası vatandaşın uzun zamandır ihtiyacı olan bir gelişmeyi paylaştı. 6 yeni ürünü tanıtan Ziraat Bankası Kadın ve genç çiftçilere 10 yıl vadeli 500 bin TL faiz destekli kredi olanağı sunacak. Bunun yanı sıra arıcılık, sulama ve kooperatiflere de destek vereceğini duyurdu.

Ziraat Bankası Tarım Kredisi

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar yaptığı konuşmayla birlikte bankanın kurulduğu günden bu yana tarımı desteklediğini, bu düşüncesinden ve girişiminden de asla taviz vermeyeceklerini açıkladı. Sağlamış oldukları sendikasyon kredisinin 1.24 milyar dolarlık kısmının burada kullanılacağını açıklayan Alparslan Çakar ''Tarım savunma sanayi kadar önemli. Burada proaktif olacağız. Tarıma girmek isteyen herkesi destekleyeceğiz, Biz daha çok üretmek zorundayız. Bizim bir karış tarım arazisini boş bırakacak lüksümüz yoktur. Gençleri ve kadınları da tarımsal ekosisteme dahil ederek, bu temelin üzerine katma değerli üretimi ön plana çıkaran, tarım ürünleri fiyat oluşumuna ve istikrarına katkı sağlayacak, tarımsal okuryazarlığı ve tarım girişimciliğini, kooperatifçiliği, tarım ve sanayi entegrasyonunu, dijital tarım bankacılığını geliştirecek ürünler inşa edeceğiz. Tarımın tüm taraflarıyla işbirliği fırsatlarını kollayacağız ve geliştireceğiz. dedi.