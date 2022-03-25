Her ay onlarca farklı kampanya ile müşterilerinin karşısına çıkan Ziraat Bankası, Mart ve Nisan aylarında gençlere özel çok sayıda kampanya hazırladı.

Bu kampanyalardan biri olan Bankkart Genç kampanyası ile beraber belirli sektörlerde yapılacak harcamalar için gençlere özel Bankkart Lira hediyesi dağıtılacak. Kampanya ile ilgili ihtiyacınız olacak tüm bilgileri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bankkart Genç kartı olan gençler, kırtasiye, kitap, restoran, cafe ve marketlerden yapacakları harcamalarla birlikte Bankkart Lira kazanma şansı yakalıyor. Kampanyaya katılmak için Bankkart mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulamada yer alan kampanyalar menüsünde Bankkart Genç kampanyasına tıklayarak kaydınızı zorlanmadan oluşturabilirsiniz.

Belirli Sektörlerde Yapılacak Harcamalarla 100 TL Bankkart Lira Dağıtılacak

Kırtasiye, kitap, restoran, cafe ve marketlerden yapılacak harcamalar kampanya kapsamında değerlendirilecek. Kampanyadan faydalanabilmek için Bankkart POS cihazından ödeme yapmak gerekiyor. Farklı günlerde gerçekleştirilecek her 150 TL ya da üzeri harcama ile beraber gençlere 10 TL Bankkart Lira hediye edilecek. 30 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek olan bu kampanyada her bir Ziraat Bankası Bankkart Genç kullanıcısı 100 TL Bankkart Lira kazanma şansı bulacak.

Aynı gün içerisinde farklı iş yerlerinden yapılacak harcamalar kampanya kapsamında değerlendirilirken aynı iş yerinden aynı gün içerisinde yapılacak ikinci 150 TL ve üzeri harcamalar dikkate alınmayacak. Ödül kazanımı için harcama öncesinde mutlaka kampanya kaydınızın tamamlanmış olması gerekiyor.

Ziraat Bankası’nın gençlere özel düzenlediği bu kampanya sadece Bankkart Genç sahiplerini ilgilendirmekte. Ayrıca sadece asıl kart sahipleri kampanyadan ödül alma hakkı bulacak.

Kampanya kapsamında yapılacak harcamaların iade ya da iptal edilmesi durumunda ödül kazanımı sağlanamayacak. Ayrıca Bankkart POS cihazı dışındaki POS cihazlarından yapılacak ödemeler de sayılmıyor. Bankkart Genç kartının kredi kartı ya da banka kartı özelliği kullanılarak yapılacak tüm harcamalar kampanya kapsamında olacak.

İster kredi kartınızla, ister banka kartınızla yapacağınız 150 TL ve üzeri ödeme ile beraber kampanyadan faydalanabilirsiniz. Bankkart Lira ödülleri, kampanya şartlarının sağlanması halinde anlık olarak harcama yapılan kartlara yüklenecektir. Ödül kazanımı için ek bir başvuruya ya da bekleme süresinin dolmasına gerek olmayacak.