‘’Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’’ projesi kapsamında Ziraat Bankası 200 bin lira faizsiz kredi desteğini duyurdu. İşte detaylar…

Tersine göç hareketlerinin desteklemesi açısından Ziraat Bankası, özellikle son yıllarda Türkiye’de tarım ve hayvancılık alanında yürütülen yanlış politikalar nedeniyle yaşanan durgunluğun giderilmesi için kredi desteği sunmaya başladı. Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi kapsamında küçükbaş hayvancılık için 100 bin lira olan faizsiz kredi limitinin 200 bin liraya çıkarıldığı aktarıldı. 150 bin TL olan kredi limiti ise 250 bin liraya yükseltildi.

Kredi Limiti 250 Bin Liraya Kadar Yükseldi!

Ziraat Bankası ’Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’’ projesi ile yeni kredi limitlerini duyurdu. Küçükbaş hayvan sayısının artırılması için üreticiye 7 yıla kadar vade sağlanan kredi kapsamında, üreticiye program kapsamında sunulan 150 bin TL kredi limiti, 250 bin TL’ye çıkarıldı. Çiftçiler için uzun vadede ve faizsiz olarak da sağlanan kredi kapsamında, kredinin temini ise hayvan rehni olarak gerçekleştirilmektedir. Türkiye’nin tarım ve hayvancılık alanında yeniden yükselme hedefi kapsamında sağlanacak kredinin az da olsa üreticilere katkı sağlaması hedefleniyor. Bir süredir tarımda da ithalata dayalı izlenen politikalar sonrasında yaşanan durgunluğun bu tür geçici kredi paketleri ile çözülmesi hedefleniyor.

Çiftçilere Faizsiz 200 Bin TL Kredi Verilecek

Ziraat Bankası ilgili projesi kapsamında ayrıca faizsiz olarak da söz konusu üreticiler için faizsiz olarak da kredi verilmektedir. 100 bin TL olarak sunulan faizsiz kredi limiti ise bu kapsamda 200 bin TL’ye kadar yükseltildiği aktarıldı. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan kişiler için sağlanan kredi kapsamının da genişletilmesi hedefleniyor. İlerleyen dönemde büyükbaş hayvancılık faaliyetleriyle uğraşan kişiler için de kredilerin verilmesi hedeflendiği bildirildi.

Son Tarih 2023’e Kadar Uzatıldı!

31 Aralık 2022 olarak belirlenen son uygulama tarihinin ise yapılan yeni düzenleme ile 2023 yılı sonuna kadar uzatıldığı aktarıldı. Çiftçilere yönelik destek kapsamında ise şu ana kadar 721 milyon liralık kredi kullandırıldığı ifade ediliyor. Üreticiler ise 570 bin 420 baş koyun/keçi alarak krediden yararlandılar.