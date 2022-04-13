Ev sahibi olmak isteyen ve bunun için konut kredilerini araştıranlar, piyasada en uygun faiz oranlarını sunan bankalardan biri olan Ziraat Bankası’nda geri ödeme tablolarını ve faiz oranlarını araştırıyor. 350 bin TL konut kredisinde Ziraat Bankası’nda nasıl bir maliyet tablosu ortaya çıkıyor?

Artan konut fiyatları sonrası ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bu zorlu koşullarda birikim yaparak ev sahibi olma fikrini daha sık ertelemeye başladı. Zira sadece birikim yaparak ev sahibi olabilmek gittikçe zorlaştı ve vatandaşlar, istedikleri evi alabilmek için bankaların sunduğu konut kredilerini araştırmaya başladı. Birikimlerinin üzerine belli miktarlarda finans desteği alarak istediği evi satın almak isteyenler, konut kredilerinde en uygun faiz oranlarını ve uygun geri ödeme seçeneklerini sunan bankaları araştırmaya devam ediyor. Bu noktada kamu bankaları, konut kredilerinde sundukları uygun faiz oranları ile ön plana çıkıyor. Ziraat Bankası da sunduğu faiz oranları ile dikkatleri çekiyor.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Detayları

Ziraat Bankası, konut kredilerinde müşterilerinden bazı şartları karşılamalarını istiyor. Bankanın hizmet koşullarına göre belirlenen bu şartların karşılanması halinde vatandaşlar Ziraat Bankası’ndan konut kredisi çekebiliyor. Banka, konut kredilerinde 120 aya kadar vade seçeneği sunuyor ve bu da vatandaşların geri ödemelerde düşük maliyetli plan oluşturmasına olanak tanıyor. Ziraat Bankası ayrıca konut kredilerinde satın alınacak olan evin üzerine ipotek koymayı talep ediyor. Kredi borcunun kapanması ile birlikte banka ipoteği kaldırıyor ve konut, müşterinin mülkiyetine geçiyor. Ziraat Bankası konut kredilerinde aylık eşit taksit, 3 ayda bir eşit taksit ve özel ödeme planları da sunuyor.

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Ziraat Bankası Konut Kredisinde Örnek Ödeme Tablosu

Ziraat Bankası konut kredilerinde aylık %1,20 faiz oranı sunuyor. 120 aya kadar vade seçeneğinde, Ziraat Bankası’ndan çekilen 350 bin TL konut kredisinde bu şartlar altında aylık taksit ödemesi 5 bin 518 TL olarak hesaplanıyor. Öte yandan Ziraat Bankası bu kredi türünde yıllık %15,66 maliyet oranı sunuyor. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları, piyasa genelinde konut kredilerinde en uygun faiz oranlarını sunan bankalar arasında yer alıyor.