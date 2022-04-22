Yeni dönemde etkilerini iyice göstermeye başlayan iklim krizi, ülkemizde de kuraklık ile hissedilmeye başlandı. Tarım arazilerini direkt olarak etkileyen bu durum karşısında çiftçinin yanında yer alan Ziraat Bankası, tarım destekleri paketini açıkladı. İşte Ziraat Bankası’nın tarım destekleri paketine ilişkin ayrıntılar…

Bir süredir uzmanların uyarılarda bulunduğu iklim krizi, bu yıl itibari ile dünya genelinde kendisini hissettirmeye başladı. Ülkemizde bulunan tarım arazilerine kuraklık ile etki eden bu kriz, tarımsal faaliyetlerde zararın meydana gelmesine sebep oldu. Bu durumun da direkt olarak ülke içi üretime ve doğal olarak da ülke ekonomisine etki etmesi, kurumları harekete geçirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulmuş olan tarım destekleri paketinden sonra Ziraat Bankası da yeni dönemin tarım destekleri paketini açıkladı. Banka, çiftçilere 6 farklı başlık altında destek verileceğini bildirdi.

Ziraat Bankası Tarım Destekleri 2022

Ülkemizin önde gelen kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren Ziraat Bankası, yeni dönemde geliştirmiş olduğu destek paketlerinin arasına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Tarım Destekleri Paketi başlığı altında 6 farklı destek kampanyasının olduğunu bildiren banka, söz konusu kampanyaların içeriklerini şu şekilde duyurdu:

Tarım Transferi Kredi Desteği: 500 Bin TL

Üreten Kooperatif Kredi Desteği: 15 milyon TL üst limit- 10 yıl azami vade

Güneş Enerjili Tarımsal Sulana Kredi Desteği: 7,5 milyon TL üst limit- 7 yıl azami vade

Altın Kovan Kredi Desteği: 150 bin TL üst limit- 5 yıl azami vade

Genç Çiftçi Kredi Desteği: 500 bin TL üst limit- 10 yıl azami vade

Kadın Çiftçi Kredi Desteği: 500 bin TL üst limit- 10 yıl azami vade- 2 yıl geri ödemesiz süre

Ziraat Bankası Tarım Destekleri Başvuru Şartları

Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan tarım destek paketlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için her kategoriye özel başvuru şartları hazırlanmıştır. Ancak genel anlamda ilgili kredi hizmetlerine başvuru yapmak isteyen çiftçilerin sağlamaları gereken şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Ülke sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak ve tarımsal faaliyetlerde bulunmak

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmak

Çiftçi kredilerinden yararlanmaya engel olabilecek bir duruma sahip olmamak

18 yaşından büyük olmak

Ziraat Bankası Tarım Destekleri Başvurusu 2022

Ziraat Bankası’nın tarım destekleri paketinin içerisinde yer alan kredi kampanyalarına, banka şubeleri aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir