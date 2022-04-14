Yeni dönemde artan et fiyatlarına karşın uygun fiyatlı et satışı ile dikkat çeken Et ve Süt Kurumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine vatandaşlara 2 bin 500 TL dağıtmaya başladı. İşte vatandaşlara yapılan destek ödemelerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Bir süredir artışta olan döviz kurları ve besi hayvancılığında yaşanan gerileme sebebi ile fahiş fiyatlara yükselen et ürünlerine yönelik vatandaşlara çağrı yapıldı. Hayvanının Et ve Süt Kurumu tarafından kesilmesine ve satılmasına izin veren vatandaşlara, 2 bin 500 TL tutarında ödeme yapılacağı bilgisi kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Talimatı Yerine Getirildi!

Son zamanlarda çeşitli faktörlere bağlı olarak giderek zamlanan kırmızı ve beyaz et ürünleri, vatandaşların bütçelerinin direkt olarak etkilenmesine, dolayısı ile de vatandaşların en temel gıda ihtiyaçlarından olan et ürünlerine ulaşamamalarına sebep oldu.

Ramazan ayı içerisinde olduğumuz şu günlerde gerekli besin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına arayış içerisinde olan vatandaşlara, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamadan sonra harekete geçen devlet kurumları müjdeli haberi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu bir açıklamada, yetiştiriciden alınan hayvanlara destek verileceğini ve böylelikle de vatandaşların ramazan ayı içerisinde uygun fiyatlar karşılığında et alışverişi yapabileceklerini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamalarından sonra harekete geçen devlet kurumları, 2 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında hayvanının Et ve Süt Kurumu tarafından kesilmesine ve satılmasına izin veren tüm yetiştiricilere 2 bin 500 TL tutarında nakit ödeme yapılacağını ilan ettiler.

Ödemeler Ziraat Bankası’ndan Yapılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine harekete geçen Et ve Süt Kurumları, hayvanının kurum bünyesine getiren tüm vatandaşlara 2 bin 500 TL tutarında nakdi ödemenin yapılacağını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs tarihine kadar ilgili şartları sağlayan vatandaşlara ödenecek olan tutarın, vatandaşlara Ziraat Bankası aracılığı ile ulaştırılacağı bilgisi kaydedildi. Söz konusu hizmetin ilk ödemeleri, yapılmaya başlandı.

Et ve Süt Kurumu Et Fiyatları Güncel

Et ve Süt Kurumu hem kendi bünyesinde hem de Tarım Kredi Bünyesinde satışa sunulan et ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde duyurdu: