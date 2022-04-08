Ziraat Bankası'nın yeni özelliği sayesinde artık şubeye gitmeden telefon güncelleme işlemlerini yapabilirsiniz. Yeni açılan özellikle birlikte kullanıcılar büyük bir yükten kurtulmuş oldu. İşte 2022 Nisan Ziraat Bankası mobil uygulamasından numara değiştirme işlemi..
Ziraat Bankası'nın yeni özelliği sayesinde artık şubeye gitmeden telefon güncelleme işlemlerini yapabilirsiniz. Yeni açılan özellikle birlikte kullanıcılar büyük bir yükten kurtulmuş oldu. İşte Ziraat Bankası mobil uygulamasından numara değiştirme işlemi..
Bankaların güvenlik nedeniyle telefon numarası güncelleme işlemlerini sadece şube üzerinden gerçekleştirmesi, kişilerin vakitlerinin boşa gitmesini ve işlemlerini gerçekleştirmemesine neden olmaktaydı. Ziraat Bankası'nın yeni getirmiş olduğu özellik sayesinde telefonunuz üzerinden kimliğinizi ve fotoğrafınızı doğrulayarak telefon güncelleme işlemini kısa süre içerisinde gerçekleştirebiliyorsunuz.
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Bankanın sunduğu bu avantaj sayesinde vatandaşlar vakit kaybetmeden, hızlı şekilde telefon numarasını güncelleyerek tüm işlemleri mobil bankacılık üzerinden halledebiliyor. Giriş yapmadan karşımıza çıkan bu özellikle birlikte vatandaşlar rahatlamış durumda. Banka şubelerinde uzun süre boyunca beklemek ve müşteri hizmetleri tarafından bekletilmek istemiyorsanız bu özellik sayesinde işleminizi kendiniz halledebileceksiniz. Ziraat Bankası' mobil uygulaması üzerinden nasıl numara güncelleme işlemi yapılacağını anlattığımız haberde tüm işlemleri eksiksiz bir şekilde yapmanız gerekiyor. İşte Android ve iOS ile telefon numarası güncelleme işlemi..
Ziraat Bankası Numara Güncelleme İşlemi
- İlk olarak akıllı telefonununuza Ziraat Bankası mobil uygulamasını indirin. Sonrasında uygulamaya giriş yaparak sağ altta bulunan diğer işlemler kutucuğuna tıklayın.
- Burada karşınıza çıkacak Telefon/Sim kart İşlemleri Kutucuğuna tıklayın. Ardından cep telefon numarası güncelleme kutusuna tıklayın.
- T.C Kimlik numaranızla birlikte güvenli kodunu gerekli yerlere yazarak devam tuşuna tıklayın. Kart bilgilerinizi gerekli alanlara girerek devam kutusuna tıklayın. Sonrasında gelen bilgi kutusunu onaylayarak devam edin.
- Bu aşamaya başlamadan önce kimlik kartınızı hazırlayın. Kimlik kartınızı gösterildiği şekilde kameraya okutarak devam tuşuna tıklayın. Kendi fotoğrafınızı istediğinde yüzünüzü çekerek devam butonuna tıklayın.
- Son olarak yeni telefon numaranızı gerekli alana girdikten sonra gelen onay kodunun ardından işleminizi tamamlayabilirsiniz.