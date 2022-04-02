Türkiye'nin en büyük bankaları arasında yer alan devlet bankası Ziraat Bankası mobil uygulamasına erişim sağlanamıyor. Ziraat Bankası mobil uygulamadan işlem yapmak isteyen vatandaşlar "Özür dileriz işleminizi gerçekleştiremiyoruz" hatası alıyor. Peki Ziraat Bankası çöktü mü? İşte detaylar ve daha fazlası haberde yer alıyor.

Türkiye'nin en büyük bankaları arasında yer alan devlet bankası Ziraat Bankası mobil uygulamasına erişim sağlanamıyor. Ziraat Bankası mobil uygulamadan işlem yapmak isteyen vatandaşlar "Özür dileriz işleminizi gerçekleştiremiyoruz" hatası alıyor. Peki Ziraat Bankası çöktü mü? İşte detaylar ve daha fazlası haberde yer alıyor.

Detaylar geliyor..

Son zamanlarda artan siber saldırılar ile birlikte bankalar mobil uygulamalarını geliştirmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Ziraat Bankası ise geliştirdiği mobil uygulamaları ile birlikte Türkiye'de hizmeti en üst seviyeye taşımaya devam ediyor. Son 1 saat içerisinde ise Ziraat mobil uygulaması üzerinde işlem gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar hata almaya başladı.. İşte o ekran görüntüsü..

Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar yukarıda ekran görüntüsünde de yer aldığı gibi "Özür dileriz işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." hatası almaya başladı.

Bu hataları alan vatandaşlar ise "Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü?" aramaları yapmaya başladı. İnternet ortamında araştırmalar devam ederken Ziraat Bankası'ndan herhangi bir haber gelmedi. Peki Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü? "Özür Dileriz İşleminizi Gerçekleştiremiyoruz" Hatası nedir? İşte detaylar haberde yer alıyor.

ZİRAAT MOBİL UYGULAMA ÇÖKTÜ MÜ

Ziraat Bankası mobil uygulamasına şimdilik birçok işlemin gerçekleştirilediği ve online ortamlarda uzun log kuyruklarının oluştuğu bilgisine ulaşıldı.

Banka tarafından herhangi bir açıklama gelmezken kulislerde dolaşan bilgilere göre ise "Teknik bakım" olduğu iletiliyor.