Bankaların kredi türlerine göre, vade sürelerine göre ve müşterilere özel olarak sundukları faiz oranları değişiklik gösteriyor. Bir devlet bankası olarak en uygun kredi faizlerini sunan bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası’nda 200 bin TL konut kredisinde nasıl bir maliyet tablosu ortaya çıkıyor?

Vatandaşlar, acil nakit ihtiyaçlarında bankaların sunduğu çeşitli yöntemlere başvuruyor. Bu yöntemler arasında genellikle ilk sıralarda ihtiyaç kredileri, kredi kartları ve nakit avans yöntemleri yer alıyor. Bir diğer yandan, ev sahibi olmak isteyen ve belli bir birikimi olan vatandaşlar da bu birikimlerinin üzerini konut kredileri ile tamamlayarak, bütçelerine en uygun şekilde istedikleri evi alabilmenin hayalini kuruyor. Öte yandan bankaların sağladığı taşıt kredileri de araç sahibi olmak isteyen ya da aracını değiştirmek isteyen vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Bu kredi türlerinde faiz oranları ise bankalara ve hizmet şartlarına göre değişiklik gösteriyor. En uygun faiz oranlarını sunan bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası’nda 200 bin TL konut kredisinde nasıl bir maliyet oluşuyor?

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranları

Yükselen gayrimenkul ve emlak fiyatları sonrası ev almak son dönemlerde çok daha zor hale geldi. Bununla birlikte bankaların sunduğu konut kredilerine olan talep de azaldı. Ancak konut almak için finansal desteğe ihtiyaç duyanlar, bankaların konut kredilerini ve örnek ödeme tabloları ile ortaya çıkan maliyet tablolarını araştırmaya devam ediyor. Bir devlet bankası olarak hizmet veren ve Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Ziraat Bankası da konut kredilerinde en uygun faiz oranlarını sunan bankalar arasında yer alıyor. Ziraat Bankası sıfır konutlarda aylık %1,20 faiz oranı ile konut kredisi desteği sağlıyor.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Örnek Ödeme Tablosu

Ziraat Bankası bir diğer yandan ikinci el konutlar içinse aylık %1,29 faiz oranı sunuyor ve konut kredisi için Ziraat Bankası’nın tercih edenlere 120 aya (10 yıl) kadar da vade imkanı sağlanıyor. Bu şartlar altında ikinci el bir konut satın alma işlemi için Ziraat Bankası’ndan çekilen 200 bin TL konut kredisinde 120 ay vadede %1,29 faiz oranı ile aylık taksit ödemesi de 3 bin 285 TL olarak hesaplanıyor