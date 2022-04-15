Ziraat Bankası’ndan emeklileri ev sahibi yapacak finansman desteği duyuruldu. Aylık kira bedeli gibi taksit ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

Maaş ödemelerini Ziraat Bankası’ndan alanlara özel finansman destekleri sunulmaya devam ediyor. Pandemi süreciyle beraber artan konut fiyatlarına karşı vatandaşların uygun finansman arayışları da devam ediyor. Özellikle emeklilik hayalini kendi evlerinde yaşamak isteyenlere özel avantajlı krediler dikkat çekmeye başladı. Ziraat Bankası emekliye özel kredi paketi ile vatandaşların rahatça ev sahibi yapmaya hazırlanıyor.

Aylık Bin 700 Liradan Daha Az Taksitle Konut Kredisi!

Maaşını Ziraat Bankası’ndan alan emeklilere özel krediler 2022 yılında da birçok kişinin bütçesini desteklemeye devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen kamu bankası olarak faaliyetlerine devam eden Ziraat Bankası, aylık 1.642 TL taksit oranları ile ev kredisi sağlıyor. Emeklinin Artısı Kredi Paketi kapsamında duyurulan finansman seçeneğinde, 100 bin lira konut kredisi için yapılan hesaplamada ortalama bir kira bedeli kadar taksit ödeyerek ev sahibi olmanız sağlanacak.

Emekliye 120 Ay Vade ve Uygun Faizli Konut Kredisi!

Emeklilerin Ziraat Bankası aracılığıyla yararlanabilecekleri konut kredisi ile aylık yüzde 1,29 faiz oranları ile 120 ay vadede konut kredisi fırsatı sunulacak. Emekli maaşını Ziraat’ten alanlara özel başlatılan kampanya kapsamında kredi tutarına göre farklı oranlarda faizler de uygulanmaktadır. En uygun oranlardan yararlanarak düşük taksit ödeyerek emeklinin ev sahibi olması sağlanacak. 1 milyon TL konut kredisi için faiz oranları ise yüzde 1,34 olarak belirlenmiştir.

Ziraat Bankası Emekliye Kredi Fırsatı!

Ziraat Bankası maaş müşterisi emeklilerine sadece konut ihtiyaçları için kredi vermiyor. Aynı zamanda nakit sıkıntısı çeken emeklinin de nakit ihtiyacının çözüme kavuşturulması için uygun finansman seçenekleri sunuluyor. Yine Emeklinin Artısı Kredi Paketi kapsamında yer verilen ihtiyaç kredisinde, 36 ay vade ve yüzde 1,55 faiz oranları uygulanacak. 20.000 TL için aylık 767 TL taksitle kredi geri ödemeleri de avantajlı şekilde yapılabilecek. İhtiyacına göre emeklinin nakit sıkıntısının da Ziraat Bankası ayrıcalıkları ile giderilmesi hedefleniyor.