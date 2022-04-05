Döviz kurlarında ki ani yükselişe bağlı olarak artan araç satış fiyatları, tedarik problemlerinin ortaya çıkması sebebi ile rekor seviyeleri gördü. Bu noktada araç sahibi olmak isteyen ancak yeterli nakdi bulunmayan vatandaşlara, Ziraat Bankası’ndan müjdeli haber geldi. İşte Ziraat Bankası’nın taşıt kredisi hizmetinin ayrıntıları…

Geride bıraktığımız yılın son aylarında ekonomi piyasalarında gözlenen ani yükselişler, araç fiyatlarını da direkt olarak etkilemişti. O dönem içerisinde fahiş fiyatlardan satışa sunulan araçlar, yeni dönemde Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile tekrar yükseliş trendine giren ekonomi piyasaları ve yaşanan çip krizi sebebi ile tekrar zamlandı.

Otomotiv sektöründe yaşanan bu olumsuz gelişmeler sebebi ile araç satın alma hayallerinden vazgeçen vatandaşlara, kamu bankasından destek geldi. Ziraat Bankası, yeni dönemde araç sahibi olmak için nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara taşıt kredisi hizmeti ile yardımcı olacağını bildirdi.

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi 2022

Ziraat Bankası yeni dönemde çeşitli faktörlere bağlı olarak giderek yükselen bir grafiğe sahip olan araç fiyatları karşısında mağdur olan vatandaşlar için destek hizmeti sunacağını açıkladı. Banka “taşıt kredisi” başlığı altında sunacağı hizmetin azami vade sayısını 48 ay, aylık ortalama faiz oranını ise yüzde 1,59 olarak belirledi.

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Kullanım Detayları

Ziraat Bankası, yeni dönemde geliştirmiş olduğu taşıt kredisi hizmetinden hem ikinci el araç alımları hem de sıfır kilometre araç alımları için yararlanılabileceğini duyurdu. Yapılan son kredi düzenlemelerine göre hizmetin üst limitinin, satın alınacak olan aracın azami bedeline göre belirleneceği duyuruldu. Banka, 400 bin TL’ye kadar olan araçların, yüzde 80’ine kadar nakdi destek sağlanabileceğini bildirdi. Ayrıca banka, ilgili hizmeti için kefil istemediğini belirtti.

Ziraat Bankası, ilgili hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için örnek bir hesaplama tablosu oluşturdu. Buna göre bankanın ilgili hizmetinden 150 bin TL tutarında destek almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri tutar şu verilere bağlı olarak hesaplandı:

Vade sayısı: 48 ay

Aylık faiz oranı: Yüzde 1,59

Aylık taksit tutarı: 4.799,18 TL

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Başvurusu 2022

Ziraat Bankası, geliştirmiş olduğu taşıt kredisi hizmetine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için bu isteğin pek çok kanal aracılığı ile gerçekleştirilebileceğini duyurdu. Banka ilgili hizmeti için ATM noktaları, internet bankacılığı, mobil uygulama, banka şubeleri ve çağrı merkez aracılığı ile başvuru yapılabileceğini bildirdi.