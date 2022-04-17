Türkiye’nin köklü ve güvenilir bankası Ziraat, en uygun taşıt kredisi imkanını sunuyor. Tüketicilere düşük faiz oranları ve yüksek vade süresi ile tanıtılan taşıt kredisinden herkes yararlanabilir. Zaman kaybetmeden kredi başvurusu yapmak için dijital bankacılık kanallarından işlem yapılabiliyor.

Ziraat Bankası aracını seçen başvuru sahiplerinin hayallerindeki aracı satın almasını sağlıyor. Hem ikinci el hem de sıfır araçlar için kullanılabilir olan bu kredi kapsamlı özellikleri ile öne çıkıyor. Sadece özel kullanım için satın alınacak olan araçları değil aynı zamanda ticari araçlar için de kredi veren Ziraat Bankası, tüketicileri için ne uygun seçenekleri sunuyor.

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat’in taşıt kredisine başvurmak isteyenler istedikleri tüm bankacılık kanallarından başvuru yapma avantajına sahip. Ziraat Bankası müşterisi olanlar internet ve mobil bankacılık şubelerini de kullanabilirken müşteri olmayanlar ise diğer kanallardan işlem yapabilmektedir. Ziraat Bankası taşıt kredisi almak isteyen kişilere ayrıca şube üzerinden de yardımcı olmaktadır.

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Ziraat Bankası taşıt kredisi için belirlenen faiz oranlarının düşük olması herkes için avantaj yaratıyor. İster sıfır ister ikinci el araç olsun fark etmeksizin aynı faiz oranı üzerinden kredi almak mümkün. %1,59 ve %1,63 olarak değişen düşük faiz oranlarından herkes yararlanabilir.

Ziraat Bankası En Fazla Ne Kadar Taşıt Kredisi Veriyor?

Ziraat Bankasının taşıt kredisi için verdiği en yüksek miktar 299.001 Türk lirasıdır. En az verilen taşıt kredisi tutarı ise bin Türk lirasıdır. Alt limit ve üst limit arasında kalan tutarlar için de kredi başvurusu yapılabilmektedir.

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi En Uygun Vade Oranı Ne Kadar?

Ziraat Bankası taşıt kredisi için en yüksek 48 aylık vade uygular. En düşük vade ile ilgili bir sınırlaması olmayan banka sadece üst sınırı belirlemiştir. Minimum 1 ay ve maksimum 2 yıl için alınabilecek olan taşıt kredisinde ek ödeme ve taksit erteleme seçenekleri de başvuru sahiplerine sunulan avantajlardır.