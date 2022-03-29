Büyük zincir marketlerde toz şekere inanılmaz indirimler yapılmaya başlandı. 29 Mart A101, Şok, Bim ve Migros toz şeker fiyatları ne durumda? İşte tüm marketlerdeki indirim oranları..

Büyük zincir marketlerde toz şekere inanılmaz indirimler yapılmaya başlandı. 29 Mart A101, Şok, Bim ve Migros toz şeker fiyatları ne durumda? İşte tüm marketlerdeki indirim oranları.. Son zamanlarda ortaya çıkan fahiş fiyatlandırma ile vatandaşlar temel ihtiyaç gıdalarını almakta zorlanmaya başladı. Zeytinyağı ve süt gibi ürünlerin sürekli artış göstermesinin ardından toz şekere de büyük zamlar yapılmıştı.

Hızlı bir şekilde fiyatları yükselen toz şeker vatandaşı zor durumda bıraktı. Temel gıda ürünlerinin en önemlilerinden biri olan toz şeker fiyatlarının bu şekilde artması tepkiye neden olmuştu. 29 Mart 2022 tarihiyle birlikte A101 ve Bim’de yapılan toz şeker indirimleri büyük yankı uyandırdı. Sabah saatlerinde görülen bu indirimler ile vatandaşlar ramazan öncesinde ihtiyaçlarını az da olsa alçak fiyattan giderebilecekler. Migros ve Şok marketlerinde de beklenen indirimin ne zaman olacağı ise merak konusu.

Türkiye halkının yaşadığı ekonomik sorunlar ve fiyatların sürekli olarak artması vatandaşları zor duruma sokmakta. Ramazan öncesinde yaşanan bu yüksek fiyatlandırma yüzünden insanlar ne yapacağını şaşırmış durumda. İndirimleri takip ederek daha fazla ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar temel gıda ürünlerinin indirime girmesini bekliyor. Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında temel temizlik ürünlerinde KDV indirimi yapılmıştı. Bu indirimler sonucunda beklenen fiyat azalmasının marketlere ne zaman yansıyacağı da merak edilmekte. Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı hamle sonucunda fiyat indirimi yaşanan toz şeker fiyatları 29 Mart 2022 tarihiyle şu şekilde;

A101’de yapılan fiyat indirimleriyle birlikte bir kilogram toz şeker markasına göre 7 TL ile 12 TL arasında değişim göstermekte. 5 kilogramlık şekerler ise markasına göre 49 TL ile 63 TL arasında değişmekte. A101 ile birlikte indirimlerin gerçekleştiği diğer market zinciri ise Bim. Bim’deki 1KG’lık şeker fiyatları da şu an için markalarına göre 8TL ile 10 TL arasında değişiyor. Bim’de ki 5 kilogramlık şekerler ise fiyatına göre 45 TL ile 60 TL arasında değişmekte. Aynı indirimlerin Şok ve Migros gibi zincir marketlerde de yapılmasını beklemekteyiz.