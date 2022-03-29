Art arda gelen zamların ardından şimdi de yumurta zamlar adından çok bahsettirecek.

Art arda gelen zamların ardından şimdi de yumurta zamlar adından çok bahsettirecek. Yumurtaya zam gelmesinin üstüne pek çok kişi 30'lu yumurtanın fiyatını merak etti. Peki yumurtaya ne kadar zam geldi? Yumurta fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Ramazan bayramı öncesi gelen zamların son adresi yumurta oldu. Doğalgaz, elektrik, sigara, hurma ve kırmızı etten sonra yumurtaya da zam gelmesiyle birlikte sosyal medya ayağa kalktı. Peki yumurtaya ne kadar zam geldi? Yumurta fiyatları ne kadar oldu? 30'lu yumurta ne kadar? İşte o çok merak edilen haberin detayları...

Yumurta Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Özellikle de mutfakta artan fiyatlarla birlikte halkın gözü gelecek açıklamalara çevrilmişti. Artan dolar ve enflasyon nedeniyle pek çok şeye zam gelmiş ve fiyatlar da bütçeyi aşmıştı. Fiyatların bu denli zamlanması ve artması nedeniyle asgari ücrete de zam uygulanmıştı.

Son olarak elektrik, doğalgaz, sigara, alkol gibi şeylere gelen zammın yanında Ramazan bayramı öncesi hurma ve kırmızı ete de zam gelmişti. Zamların yeni adresi ise yumurta oldu. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan yumurtanın zamlanması ile birlikte gündemde çok konuşuldu. Sosyal medyada gündem olan yumurta zammı ne kadar? İşte güncel yumurta fiyatları...

Son olarak yumurtaya da zam gelmesinin ardından güncel olarak 47 TL. olan fiyatlar sosyal medyada çok konuşuldu. Sürekli olarak gelen zamların ardı arkası kesilmezken yumurta fiyatlarına gelen tepkiler büyümeye devam ediyor.