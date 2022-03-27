Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan birisi de yumurtalı Ramazan pidesi fiyatları oldu.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan birisi de yumurtalı Ramazan pidesi fiyatları oldu. 2022 Ramazan pidesi fiyatları kaç TL? İşte detaylar...

11 Ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gözler gelebilecek yeni zamlara çevrildi. İftar ve sahur sofralarımızın vazgeçilmezi Yumurtalı pidelerin fiyatları ne kadar oldu? Yumurtalı pide fiyatlarına zam geldi mi? İşte detaylar...

Ramazan Pidesi Ne Kadar Oldu?

Son zamanlarda artan dolar kuru ve enflasyon nedeniyle pek çok şeye zam gelmişti. Gelen zamların ardından gözler 11 ayın sultanı Ramazan'a çevrildi. Ramazan öncesi gelen zamlar görenlerde şok etkisi yaratırken son zam hurma ve kırmızı ete gelmişti. Hurma ve kırmızı etin fiyatının Ramazan ve bayram öncesi gelmesi sosyal medyada bazı tepkilere neden oldu. Peki Ramazan'da en çok tüketilen Ramazan pidesinin fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Hurma ve kırmızı ete Ramazan öncesi zam gelmesi pek çok kişinin tepkisine neden olmuştu. Gözler gelebilecek diğer zamlara göre çevrilirken pek çok kişi yeni zammın Ramazan pidesine de uğramasını bekliyor. Peki Ramazan pidesi fiyatları ne kadar oldu? Yumurtalı Ramazan pidesi fiyatlarına artış geldi mi? İşte detaylar...

Bu Ramazan 7,50 TL olması beklenen Ramazan Pidesi yine iftar sofralarımızı neşelendirmeye devam edecek. Küçük ve büyük boyları arasında fiyat farkı olan yumurtalı Ramazan pidesinin büyüğü 9 TL olacak.