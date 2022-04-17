Ülkemizde en çok tüketilen kahvaltı ürünlerinden birisi olan yumurtanın üzerinde çeşitli numaralar yer almakta. Yumurtanın üzerine yerleştirilmiş bu kodlar neyi ifade ediyor? Yumurta üstüne yazılan bu yazılardan nerede üretildiğini anlayabilir miyiz?

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Ülkemizde en çok tüketilen kahvaltı ürünlerinden birisi olan yumurtanın üzerinde çeşitli numaralar yer almakta. Yumurtanın üzerine yerleştirilmiş bu kodlar neyi ifade ediyor? Yumurta üstüne yazılan bu yazılardan nerede üretildiğini anlayabilir miyiz?

Her sabah tükettiğimiz gıda ürünlerinden biri olan yumurta zengin içeriği sayesinde bizleri güne en iyi şekilde hazırlamakta. İnsan vücudu için gerekli birçok takviyeyi içerisinde bulabileceğiniz yumurtaların üzerinde bazı rakamlar bulunmakta. Bu kodlu şekilde numaralandırılmış yumurtalar zaman zaman dikkatimizi çekmektedir. Yumurta tüketimi gelişmekte olan çocuklar tarafından sıklıkla tüketilmesi gereken gıda ürünlerinden bir tanesidir.

Vücudumuza girmesi gereken protein ihtiyacını en iyi şekilde karşılayan yumurta, birçok özelliği sayesinde vücudumuzu tok hissettirerek bizlere enerji vermektedir. Sabah kahvaltılarının en vazgeçilmez gıda ürünlerinden biri olan yumurta herkes tarafından genellikle sabah öğünlerinde yenilmektedir.

Yumurtanın Üzerindeki Rakamlar Neyi İfade Ediyor?

İlk rakam olarak belirtilen kodlar 0,1,2 ve 3 şeklinde değişmektedir. Yumurtanın üzerinde olan ilk kodlar yumurtanın organik, gezen tavuk yumurtası, kümes yumurtası veya kafes yumurtasından hangisinin olduğunu belirtmektedir. 0 numaralı kod yumurtanın organik olduğunu belirtmektedir. 1 numaralı kod ise gezen tavuk yumurtası olarak adlandırılmaktadır. Bu kodlu yumurtalarda tavukların rahatça gezebileceği bir alanları bulunmaktadır. 2 numaralı kod ise yumurtanın kümes yumurtası olduğunu ifade eder. Bu yumurtalar kümes içerisinde yetiştirilen tavuklardan yapıldığı bilinmektedir. 3 numaralı son kod ise kafes yumurtası olarak adlandırılarak diğer kodlara göre en sağlıksız yumurtalar arasında sayılabilmektedir.

Kodun yanında yer alan iki haneli harfler ise yumurtanın üretildiği ülkeyi ifade etmektedir. Sonraki iki rakam il trafik kodunu ifade ederken sonrasındaki 10 rakam işletme numarasını ifade etmektedir. Çizgiyle ayrılmış bölümde ise kümes numarası belirtilmektedir. Kodların alt kısmında yer alan tarih ise son kullanma tarihi değil tavuğun yumurtlama tarihi olarak belirtilmiştir.