Trendyol Go iş başvuru şartları, başvuru esnasında istenen belgeler ve başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili veriler yazı içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle Trendyol Go başvurusunda bulunarak Trendyol bünyesinde motorlu kurye olarak çalışmak isteyenler bu yazıdan yardım alabilir.

Trendyol Go başvurusu için gereken koşullar arasında adayların Psikoteknik ve SRC 4 belgesine sahip olması yer almaktadır. Trendyol Go başvuru şartlarından biri de kişilerin ehliyet çıkartmış olmasıdır. Ayrıca işe alınacak kişilerin temiz bir sabıka kaydına da sahip olması gerekmektedir. Bu işe girmek için belirlenen alt sınır yaş 18'dir. 18 yaş ve üzerinde olan kadın ya da erkek her birey kurye olarak çalışabilir.

Trendyol Go Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

Trendyol Go başvurusunda gereken evraklar aşağıda maddeler halinde ifade edilmiştir. Bu maddeleri eksiksiz olarak tamamlayan ve yukardaki şartlara uyan kişiler Trendyol Go başvuru yapabilir.

İmza beyanı

Bireyin kimlik kartının fotokopisi

Kişilerin oturdukları yerlere dair ikametgâh adresleri

Kurye faaliyetleri adı altında alınacak bir vergi levhası

Nüfus kayıt örneği

Bireysel ehliyet belgesi fotokopisi

Kişilerin ruhsatlarının fotokopisi

Sabıka kaydı (E devletten çıkarılabilir.)

Trafik sigortasının fotokopisi (Bu belge 50 cc motosikletlerde zorunlu değildir.)

Trendyol Go İçin Başvuru Yapma

Trendyol Go başvurusunda bulunmak isteyen kişiler bu işi kendi araçları ile yapabilir. Trendyol Go başvuru için kişilerin motorlu kurye olarak çalışmayı kabul etmiş olması gerekmektedir. Trendyol Go motorlu kurye olmak için önceden bir çalışma bölgesinin belirlenmesi gerekmektedir.

Motorlu kurye olarak çalışılması için yapılması gereken ilk şey onay alacak bir başvuru hazırlamaktır. Başvurular Trendyol Go resmî web sitesi üzerinden kısa süre içerisinde yapılabilmektedir. İnternet sekmesi üzerinden Trendyol Go iş ilanı için şimdi başvur butonu bulunmalı ve bu butona tıklanmalıdır. Ardından açılan belgeler doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurularak mağazaya ulaşması sağlanmalıdır. Başvuru formu içerisinde istenen bilgilerden bazıları şu şekildedir: