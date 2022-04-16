ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun arabası sosyal medya gündemine damga vurdu. Milyonlarca lira değerinde olan lüks araç, kimileri tarafından tepki gördü, kimileri ise Nihat Hoca'yı savundu. Peki; Nihat Hatipoğlu'nun arabası ne? Nihat Hatipoğlu'nun arabası kaç TL?

Ramazan ayında iftar programıyla ATV ekranlarında sevenleriyle buluşan ünlü ilahiyatçı ve televizyoncu Nihat Hatipoğlu'nun arabası sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Nihat Hatipoğlu'na ait olduğu söylenen 34 HTP 11 plakalı lüks araç görenelerin eleştirisine mağruz kaldı.

Twitter'da islami içerikli paylaşımlar yapan bir kullanıcı 34 HTP 11 plakalı bir araç fotoğrafını "Yoksullara Şükür Etmeyi Öğreten Nihat Hatipoğlu'nun..." yazısı ile paylaştı. Paylaşımın altına pek çok vatandaş tarafından Hatipoğlu'nu eleştiren yorumlar geldi. Kimisi "Televizyonlarda şükretmeyi öğreten bir hocanın bu arabaya binmesi doğru mu?" şeklinde yorum yaptı, kimisi de "Nihat Hoca, maaşını devletten alıyormuş gibi algı yapmayın! Maaşı sizin cebinizden çıkmıyor. Parasının yettiği arabayı alabilir." şeklinde yorumlarla Nihat Hoca'yı savundu. Paylaşımdan sonra Nihat Hatipoğlu'nun diğer mal varlıkları da gündeme geldi. Peki; Hatipoğlu'nun mal varlıkları ne kadar?

Nihat Hatipoğlu Mal Varlıkları 2022

ATV ekranlarının Ramazan ayında vazgeçilmez ismi olan Nihat Hoca ile ilgili her yıl, maaşı ve mal varlıkları ile ilgili iddialar gündeme geliyor. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Hatipoğlu'nun milyonlarca liralık lüks otomobillere sahip olduğu söyleniyor. Ayrıca İstanbul/ Sultanahmet'te bulunan Ayasultan otelinin de Nihat Hatipoğlu'na ait olduğu iddia ediliyor. Diyarbakırlıilahiyatçı ve televizyoncu Nihat Hatipoğlu ile ilgili gündeme en sık gelen iddia ise Ramazan ayında ATV ekranlarında yaptığı programdan aldığı maaş oluyor. Peki; Nihat Hatipoğlu'nun maaşı kaç TL? Sevilen hoca Nihat Hatipoğlu'nun maaşının 600 bin TL ile 750 bin TL arasında olduğu söyleniyor. Ankara'da havuzlu villası olduğu iddia edilen Hatipoğlu, 2014 yılında iddialara; "20 yıldır Keçiören'de aynı evde oturuyorum. Değil villam, havuzum, evimin önünde yağmur yağınca içine su dolan bir çukurum bile yok. ATV'den ayda 600 bin lira aldığım iddiası da yalan." sözleri ile cevap vermişti. Ancak bugün yapılan paylaşım ile Nihat Hatipoğlu2nun arabasının markası ve fiyatı dikkat çekti. Peki; Nihat Hatipoğlu'nun arabası hangi model, kaç TL?

Nihat Hatipoğlu'nun Arabası Hangi Marka, Kaç TL?

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Nihat Hatipoğlu'na ait olduğu iddia edilen 34 HTP 11 plakalı arabanın Porsche Taycan modeli olması dikkat çekti. Aracın güncel piyasa değeri ise duyanların dudağını uçuklattı. İkinci el fiyatları 2 milyon 950 bin TL fiyatından başlayan aracın fiyatı, 16 Nisan 2022 tarihi itibariyle araç satış sitelerinde 6 milyon 250 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.