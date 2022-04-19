Spor Toto 1.Lig'de sezona Süper Lig hedefi ile başlayan Yılport Samsunspor son haftalarda aldığı kötü sonuçlar sonrasında Fuat Çapa ile yollar ayrılıyor..

Spor Toto 1.Lig'de sezona Süper Lig hedefi ile başlayan Yılport Samsunspor son haftalarda aldığı kötü sonuçlar sonrasında play-off şanslarını da neredeyse yitirdi. Yaşanan gelişmeler sonrasında ise Fuat Çapa'nın istifası gündemde ki tek ana konu maddesi olarak beliriyor.

Yılport Samsunspor'da son hafta kendi sahasında Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmadan beraberlik sonucu alınması ile birlikte play-off umutlarını da yitiren camiada Fuat Çapa'nın istifasını yönetime sunması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda alınan kötü sonuçlar sonrasında Yılport Samsunspor resmi kulüp hesabından yapılan açıklama ile birlikte sezon sonuna kadar Fuat Çapa ile devam edileceği bilgisi gelmişti.

Eyüpspor karşısında skor anlamında öne geçmeyi başaran Yılport Samsunspor, 2 kez öne geçtiği karşılaşmada sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmasının ardından taraftarlar deneyimli teknik adamı istifaya çağırdı.

FUAT ÇAPA'NIN EŞYALARINI TOPLADIĞI İDDİA EDİLİYOR

Yoğun protestoların ardından Teknik Direktör Fuat Çapa’nın bugün Nuri Asan Tesislerinde gerçekleşen idmanda moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlendi. Antrenmanın ardından Samsunspor’un Teknik Direktörü Fuat Çapa’nın Tesislerdeki eşyalarını topladığı iddia edildi. Yaşanan bu sıcak gelişmenin ardından Fuat Çapa’nın Samsunspor ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

"İSTİFASINI YÖNETİME VERECEK"

Kulüp içerisinde elde edilen bilgilere göre ise deneyimli teknik adamın futbolcular ve teknik ekiple vedalaşarak istifasını Yılport Samsunspor kulübüne vermesi bekleniyor. Takımda ve camiada moraller epey bir bozuk olurken, geçen sezon averaj ile kaybedilen Süper Lig bu sezon ise play-off'lara kalamadan tamamlandı.