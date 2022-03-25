Yılport Samsunspor Süper Lig'e çıkma mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u evinde ağırlıyor. Karşılaşma 2 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak.

Yılport Samsunspor Süper Lig'e çıkma mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u evinde ağırlıyor. Karşılaşma 2 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak.

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1.Lig 30.hafta karşılaşmasında 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 20:30'da evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma beIN Sports Max ve TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, Nisan ayında oynanacak ilk maç olan Royal Hastanesi Bandırmaspor maçını işaret ederek, "Yeni bir başlangıç yapalım" dedi. Bandırma'da oynadıkları maçı 2 talihsiz golle kaybettiklerini dile getiren Yıldırım, "Bu bir nevi de rövanşı olacak. Biz Erzurumspor maçı ile başladık ve daha sonraki haftalar ligde hep üstümüzdeki takımlarla karşılaşacağız. Eyüpspor, Bandırmaspor, İstanbulspor ve Ankaragücü ile oynayacağız. Üstümüzdeki takımları yendiğimizde bizim yerimiz garanti ilk 6 olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

YILPORT SAMSUNSPOR ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR MAÇ HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig 30.hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor takımını ağırlıyor. Karşılaşma 2 Nisan 2022 Cumartesi günü 20:30'da TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada 25 bin Yılport Samsunspor taraftarının stadyumda yer alması bekleniyor.