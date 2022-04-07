Dünyanın en büyük kahve şirketleri arasında yer alan Starbucks, Türkiye'de ki fiyatlarına zam mı yaptı? Starbucks Nisan Ayı Yeni Fiyatları! Starbucks Güncel Kahve Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Dünyanın en büyük kahve şirketleri arasında yer alan Starbucks, Türkiye'de ki fiyatlarına zam mı yaptı? Son dönemde gelen zamlar ile birlikte vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken en büyük kahve şirketleri arasında yer alan Starbucks yeni fiyatları merak ediliyor. Zam gelip gelmediği vatandaşlar tarafından araştırılırken Starbucks Nisan ayı yeni fiyatları ise ne kadar oldu? Starbucks Nisan Ayı Yeni Fiyatları! Starbucks Güncel Kahve Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Her gün yeni gelen zamlar ile birlikte vatandaşlar için zor günler yaşanırken, Türkiye'de en sık ziyaret edilen işletmeler arasında yer alan Starbucks'da ise Nisan ayı fiyatları belli oldu. Kahvelere gelen zam son zamanlarda büyük artış içerisinde yaşanırken bu süreçte ise firmalar zam miktarlarını ellerinden geldiğinde düşük tutmaya çalışmaktadır.

Starbucks En Ucuz Kahve Ne Kadar?

Türkiye pazarında Starbucks'da kahve fiyatlarına zam geldi. Uygulanan %25 zam sonrasında ise en ucuz kahve ne kadar oldu merak ediliyor.

Artan üretim maliyetleri sebebiyle zam alan ürünler arasına giren Starbucks Nisan ayı fiyatları ne kadar oldu araştırılmaya başlandı. Starbucks yeni zamlı fiyatları gursesgazetesi.com adresinde..

Starbucks Yeni Fiyatlar (Nisan 2022)

Dünyanın en büyük kahve markaları arasında yer alan Starbucks Nisan ayı itibariyle yeni fiyatlarını açıkladı. Buna göre ise Starbucks zamlı kahve fiyatları aşağıda yer alıyor.