Farklı stillere merakı olanlar için slip elbiseler kadınların gardıroplarında uzun zamandır yerini almış bulunuyor. Bir dönem unutulan slip elbiseler yeniden yükseliyor.

Kadınların 90’lardan beri hayatında olan slip elbise modelleri basit gecelik tarzından daha fazlasını sunuyor. Özellikle ilkbahar ve yaz dönemlerinde tercih edeceğiniz tasarımlardan bol desenli ya da sade özellikteki olanlara yönelebilirsiniz. Askı kalınlığını ayarlarken kullanım alanı ve işleme detaylarına önem verebilirsiniz. Model seçiminiz renk beğenilerinize göre ve vücut yapınız doğrultusunda olmalıdır.

Slip elbiselerin her dönem yenilendiğini be beğenilerinizin değişken olabildiğini unutmayın. Kendi stillinizi oluştururken dikkat etmeniz gereken ayrıntılara önem verebilirsiniz. Elbise kullanımı kombin açısından önemlidir.

Slip Elbise Kombin Örnekleri

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Hangi kıyafetle ve aksesuarla kombin edeceğiniz slip elbise modelleri açısından önemlidir. Kombin yaparken renk geçişlerini doğru ayarlamalısınız. Askılı elbise kullanmak ayakkabıda zorunlu olarak açık ve topuklu ayakkabıları gerektirmez. Desenli modellerde bu renk farklılıklarına göre doğru seçimleri yapmalısınız.

• Siyah slip elbise kombini için aksesuarla renk katabilirsiniz.

• Tek renk açık modellerde benzer tonun koyusu diğer bölümlerde tercih edilebilir.

• Gece için parlak slip elbiseler kullanabilirsiniz.

• İddialı renklerden kullanırken hangi bölümün baskın olacağına bakmalısınız.

• Yeni sezonda pastel renkler öne çıkıyor, özellikle açık pembe ve krem tonlarının olduğu elbiseleri değerlendirebilirsiniz.

• Günlük kombin yaparken slip elbiseleri sokak stiline yakın olanlardan seçebilirsiniz. Işıltılı giysileri sevenler için de bu değerlendirilebilir.

Özel Davetlerde Slip Elbise Modası

Akşam yemekleri, doğum günü kutlamaları, iş yemekleri gibi hallerde slip elbiseyi çok etkili şekilde kombin edebilirsiniz. zamansız bu slip elbiseleri giyerken davetlerde klasik ayakkabı kullanımı daha yaygındır. Klasik ayakkabıyı topuklu ayakkabılardan seçebilirsiniz. Çanta da bütünlük sağlayan renk ve modelde olmalıdır.

Taytla Kullanım Seçeneği

Slip elbiseleri tayt veya pantolonla kullanabilirsiniz. Fermuar ve düğme gibi ayrıntılarla doğru ayakkabıyla kombin ederseniz güzel bir sonuç ortaya çıkar. Bu açıdan kış dönemlerinde de soğuk hava giyim alternatifi olabilir. Ceketli, hırka ve kazak vs. ile kombine uygun bir modeldir. Tüm modellerde slip elbise stil oluştururken iyi hislerle bunu yapmalısınız.

