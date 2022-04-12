Son dönemde telefon fiyatlarında fiyat artışının yaşanması sebebiyle yenilenmiş telefonlara ilgi artmaya başlamıştır. Peki yenilenmiş telefon ne demek? Yenilenmiş telefon alınır mı?

Artan fiyat artışı sebebiyle sıfır telefonlara karşı azalan talebin aksine ikinci el ve yenilenmiş telefonlara karşı ilgi artmıştır. Peki ikinci el ile yenilenmiş telefon arasında ne gibi farklılıklar bulunmaktadır? İşte detaylar...

Yenilenmiş Telefon Ne Demek?

Yenilenmiş telefonlara artan ilgiden sonra yenilenmiş telefonların ne gibi avantajları bulunduğu konusunda merak artmıştır. İnternetten satışların da arttığı yenilenmiş telefonlarda dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Yenilenmiş telefonlar; daha önce kullanılmış telefonların parçalarının ve yazılımının yenilenerek tekrardan satışa sunulmasını ifade etmektedir. Fakat yenilenmiş telefonlarda dikkat edilmesi gerekilen belli başlı önemli noktalar bulunmaktadır. Yenilenmiş telefon yetkili firmalara götürülmelidir. Yetkili firmalarda telefonun parçalarının yanı sıra yazılımı da test edilecektir. Bu işlemlerin yapılması telefonun satışa çıkarılmadan önce mutlaka yapılmış olması gerekmektedir. Teknik uzmanlar gerekli testleri yaptıktan sonra eğer gerekli sayılırsa, parça onarımı yapmaktadır. Parça onarımı yapılırken mutlaka orijinal parçalar ile değişimin sağlanması gerekmektedir. Yenilenmiş telefonların dış görünüşleri de son derece önemlidir. Çünkü buradaki amaç; telefonun sıfıra yakın bir görünüme sahip olmasını sağlamaktır. Bu yüzden yine gerekli görülürse dış görünüşünde değişiklik yapılamaktadır. Son olarak telefonun tüm fonksiyonlarının çalışır hale getirilmesi gerekmektedir. Ancak bu sayede telefon iyi çalışan ve uzun ömürlü bir şekilde satışa sunulabilmektedir. Burada bir diğer ve belki de en önemli nokta ise cihazları yenileyen şirketlerin Ticaret Bakanlığı tarafından verilan lisanslara sahip olmasıdır. Bu lisanslara sahip olmayan hiçbir yenileme firması işlerini doğru bir şekilde yapmamaktadır. Doğru ve sıfıra yakın telefon satın almak isteyen kişiler bu aşamaları geçip geçmediğine mutlaka dikkat etmesi gerekmektedir.

Yenilenmiş Telefon ile Sıfır Telefon Arasındaki Fark Nedir?