Ülkemizdeki ehliyet sahibi vatandaşların hala binlercesi eski ehliyet kartlarını kullanıyor. Peki; eski ehliyet kartları ne zamana kadar değiştirilmeli, değiştirmeyenlere ne olacak? Detaylar; haberimizin devamında…

Ülkemizdeki ehliyet sahibi pek çok vatandaş hala eski ehliyet kartlarını kullanmaya devam ediyor. Bakanlık; resmi olarak eski ehliyet kartı kullanıcılarını uyardı. Ehliyetlerini belirleyen tarihe kadar değiştirmeyen ehliyet sahiplerine para cezası uygulanacak.

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Eski Ehliyet Kartları Son Yenilenme Tarihi 2022

Milyonlarca ehliyet sahibi vatandaş, ehliyet kartlarını yenilemek istese de pek çoğu bu işlemi erteliyor. Ancak; Bakanlık’tan gelen uyarıya göre ehliyet kartını herkesin yeniletmesi gerekiyor. Eski ehliyet kartlarının ya da bir diğer adıyla sürücü belgelerinin kullanımı geçtiğimiz yıllarda kaldırılmıştı. Ehliyet sahibi vatandaşların ise yeni ehliyet kartlarına geçiş yapması gerekiyordu. Ancak bu işlemi yapmayan vatandaşlara şimdiye dek hiçbir cezai yaptırım uygulanmamıştı. Bakanlık’tan gelen son açıklama ise, eski tip sürücü belgesine sahip vatandaşların en geç 31 Aralık 2022’ye kadar, yeni ehliyet kartına geçmeleri gerektiği yönünde. Peki; sürücü belgesi nereden, nasıl yenilenir?

Sürücü Belgesi Nereden Yenilenir? Nasıl Yenilenir 2022?

Eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlar, ehliyetlerini yeni tip ehliyet kartı ile değiştirmek istiyor. Ancak; bu işlemi nereden, nasıl yapacağını bilmeyen çok sayıda vatandaş mevcut. Peki; sürücü belgesi yenileme işlemi nasıl yapılır?

Sürücü belgelerini yenilemek isteyen vatandaşların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait resmi web sitesi üzerinden, sürücü belgesi değişim paneline girmeleri ve sürücü belgesi değişim randevusu almaları gerekmektedir. İnternet sayfası ile işlemi yapamayan ya da yapmak istemeyen vatandaşlar ise Alo 199 numaralı çağrı merkezini arayarak randevu alabilirler.

Sürücü belgesi değişim randevusu alan vatandaşlar yalnızca ikamet ettiği adresin bağlı olduğu nüfus müdürlüğünden değil, Türkiye’nin herhangi bir bölgesindeki nüfus müdürlüklerinden randevu alabilir ve sürücü belgelerini yenileyebilir.

Ehliyet Değişim Kaç TL? 2022 Ehliyet Değişim Fiyatı

31 Aralık 2022 tarihinden önce bir tarihe randevu alan ve ehliyetini yenileyecek olan vatandaşların, bu yenileme işlemi için ücret ödemeleri gerekmektedir. Sürücü Belgesi sahiplerinin Nüfus Müdürlüklerine giderken yanlarında, Değerli Kağıt Bedeli için 13 TL, Vakıf Payı bedeli için ise 2 TL bulundurmaları gerekiyor. 31 Aralık 2022’den sonra sürücü belgesi değişimi yapacak olan kişilere ise “Geçerlilik süresi dolmuş sürücü belgesi ile araç kullanmak” suçundan dolayı idari para cezası uygulanacak.