Türkiye'de her bayramda ödenen 1100 TL emekli ikramiyesi yeni emekli olan vatandaşlara veriliyor mu merak edilmekte. Yeni Emekliler Emekli İkramiyesi Alabiliyor Mu? Yeni Emekli Vatandaşlara İkramiye Veriliyor Mu?

Türkiye'de her bayramda ödenen 1100 TL emekli ikramiyesi yeni emekli olan vatandaşlara veriliyor mu merak edilmekte. Hayatları boyunca çalışarak sigorta prim günlerinin tamamlanması ile birlikte emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar emekli olabiliyor mu merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni emekli vatandaşların emekli ikramiyesi alıp alamadığı merak edilirken yanıtı ise gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

2018 yılı itibari ile emeklilere her bayramda yatırılan emekli ikramiyeleri 1000 TL ile başlamıştı. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere destek olmak amacıyla yapılan emekli ikramiye ödemeleri geçtiğimiz sene 1100 TL olmuştu. Bu sene ise emekli ikramiyelerine zam gelmeyeceği açıklanırken yeni emekli vatandaşlar emekli ikramiyesi alabiliyor mu merak edilen konular arasında yer ediniyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ BU SENE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Türkiye'de emeklilere yapılan emekli ikramiye ödemeleri bu sene hangi tarihlerde yapılacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün katıldığı bir canlı yayın programında gazetecinin sorduğu soruları yanıtladı. Gündemde yer edinen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve emekli ikramiyeleri ile ilgili gelişmelere yanıt veren Vedat Bilgin ödemelere dair tarih ve tutarı da vatandaşlarla paylaştı.

Bayramda emeklilere bu sene tekrardan 1100 TL ödeme yapılacağını aktaran Vedat Bilgin, ödemelerin ise 28 ve 29 Nisan 2022 tarihlerinde emeklilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

YENİ EMEKLİLERDE İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Gündemde yer edinen konular arasında yer alan yeni emeklilerin ikramiye alıp alamayacağı ise belli oldu. İkramiyeden yararlanmak için ise "Ödemenin yapılacağı tarihte emekli aylık" almak şartı aranıyordu. Geçtiğimiz yıl ise kanunda yer alan bu yasaya düzenleme geldi. "Bayramın içinde bulunduğu ayda" şeklinde değiştirilen düzenleme ile birlikte artık yeni emeklilerde Ramazan Bayramı ikramiyesi alabilecek.