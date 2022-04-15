Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli olma şartlarının en az 2’sini yerine getirmiş olan vatandaşlara, yaptıkları prim ödemelerini geri alma hakkı tanıdı. İşte SGK’nın prim ödemesi iadesi hizmetine ilişkin ayrıntılar…

Yeni dönemde nakde sıkıştığı ya da hiçbir şekilde emekli olamayacağını düşündüğü için yapmış olduğu prim ödemelerini hesaplayan vatandaşlara, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından müjdeli haber verildi. Kurum, emekli olunabilmesi için belirlenmiş olan 3 şarttan 2’sini sağlayan vatandaşlara, toplu prim ödemesi yapılacağını duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim İadesi Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu, ülke sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların yaşlılık dönemlerini garanti edebilmeleri adına 3 ana şartı sağlamaları durumunda emekli maaşı ödemesi yapmaktadır. Söz konusu emekli olma şartları, yaş, prim ödemesi ve sigortalı olma süresi olarak belirlenmiştir. İlgili 3 şartın sağlanması durumunda, çalışma hayatı özelinde değerlendirmeler yapılır ve her vatandaşa kendi şartları çerçevesinde belirlenmiş olan emekli maaşı tutarları, aylık olarak ödenir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan emekli olma şartlarından prim ödemesi şartını ve diğer iki şarttan en az birini yerine getirmiş olan vatandaşlar, prim ödemelerini geri alma hakkına sahiptirler. 3 şarttan 2’sini yerine getirmiş olduğu için emekli olmaya hak kazanamayan vatandaşlar, ödedikleri prim tutarlarını toplu olarak geri alabilirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim İadelerini Kimlere Yapar?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim ödemelerini yapmış olmalarına rağmen emekli olmaya hak kazanamayan vatandaşlara iade ettiği prim ödemeleri, 2008 yılı baz alınarak yürürlüğe sunulmaktadır. Buna göre emekli olma şartlarından en az 2’sini yerine getirmiş olan 4A’lı vatandaşlar, 2008 yılından önce kendi isimlerine ödenmiş olan işçi ve işveren prim ödemelerini, 4B’liler ise yalnızca işçi ödemelerini geri alabilmektedirler. İlgili kişinin vefat etmiş olması durumunda ise hak sahipleri söz konusu prim ödemesi iadesi başvurusunu yapabilmektedirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim İadesi Hizmeti İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim ödemelerini yapmış ancak yaş ya da sigortalı olma sürelerini doldurmamış olan vatandaşlar, ilgili durumlarını belirten bir dilekçe hazırlamalıdırlar. Prim ödemesini yapmış olmasına rağmen yeni dönemde diğer şartlar nedeni ile emekli olmaya hak kazanamayan vatandaşlar, başvuru dilekçeleri ve diğer evrakları aracılığı ile Sosyal Hizmet Müdürlüklerine başvuruda bulunmalıdırlar. İlgili evrakların incelenmesi sonucunda ilgili iade ödemeleri hesaplara aktarılmaktadır.