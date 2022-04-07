Artan enflasyon ile birlikte pahalaşan insan hayatı tepki çekmeye devam ediyor. Türkiye'de alım gücünün ciddi derecede düşmesi sonrasında asgari ücrete Temmuz ayında bir zam daha gelmesi kesinleşti. Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Asgari Ücret Temmuz Zammı 850 TL Olacak!

Artan enflasyon ile birlikte pahalaşan insan hayatı tepki çekmeye devam ediyor. Türkiye'de alım gücünün ciddi derecede düşmesi sonrasında asgari ücrete Temmuz ayında bir zam daha gelmesi kesinleşti. Ocak ayında önceki seneye oranla neredeyse iki kat artan asgari ücret sonrasında birçok ürüne zam gelmişti. Zamlar sonrasında vatandaşa asgari ücretin yetmemesi yeni tepkileri beraberinde doğurdu. Temmuz ayında gelecek asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar haberde yer alıyor.

2022 yılı başında asgari ücret zammının açıklanması ile birlikte yeni asgari ücret rakamı 4253 Türk Lirası 40 kuruş olmuştu. Vatandaşa asgari ücretin yetmemesi ile birlikte Temmuz ayında yeni zam gelmesi kesinleşirken ne kadar zam geleceği ise merak konusu oldu. 2022 Temmuz ayı yeni asgari ücret ne kadar olacak?

TEMMUZ AYI ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında asgari ücrete gelecek yeni zam merak edilirken ne kadar olacağı ile ilgili de kulislerde bilgi dolaşıyor. Vatandaşlar yeni asgari ücret rakamlarının 5 bin TL üzerinde olmasını beklerken Ak Parti tarafında açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Vatandaşın alım gücünün azalması ile birlikte asgari ücret rakamında yeni düzenlemeler yapılması kesinleştirildi. Birçok sektörde ürünlere ve hizmetlere zam gelirken vatandaşlar ailelerini geçindirmekte zorlanmaktadır. Temmuz ayı asgari ücret rakamları ise son günlerde çok konuşulmaya başlandı.

YENİ ASGARİ ÜCRET RAKAMI ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE AÇIKLANACAK!

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte Temmuz ayında enflasyon istatistik verilerine göre bir zam yapılması bekleniyor. Bu oran ve istatistikler sonucunda ise asgari ücrete gelecek zam miktarının 800 - 900 TL arasında olması muhtemel olarak bakılıyor. Ak Parti tarafından gelen bilgilere göre ise asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak zam miktarının 850 TL olacağı görüşü hakim.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak olan yeni asgari ücret bildirisi sonrasında rakamın ne olacağı merak konusu oldu. Prof. Dr. Özgür Demirtaş tarafından yapılan açıklamalara göre vatandaşlar 5 bin TL üstünde bir asgari ücret rakamı konuşurken tahminler doğru yönü gösteriyor.

Enflasyon verilerine göre elde edilen 850 TL'lik bir artış sonrasında yeni asgari ücret rakamının 5.103 Türk Lirası olacağı düşünülüyor.